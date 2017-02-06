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Diriliş Başkanları Derneğinin İsmi "Fikr-i Asım" Oldu

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Diriliş Başkanları Derneğinin İsmi "Fikr-i Asım" Oldu
Türkiye Diriliş Başkanları Derneği Genel Merkez Yönetim Kurulu tarafından alınan kararla derneğin ismi Fikir ve Düşünce Derneği (Fikr-i Asım) olarak...

Türkiye Diriliş Başkanları Derneği Genel Merkez Yönetim Kurulu tarafından alınan kararla derneğin ismi Fikir ve Düşünce Derneği (Fikr-i Asım) olarak değiştirildi.

Fikir ve Düşünce Derneği Van İl Başkanı İhsan Taşkeser ve İpekyolu İlçe Başkanı Şaban Gündüz, isim değişikliği ile ilgili açıklama yaptı. Türkiye genelinde 17 ay önce kurulmuş olan Diriliş Başkanları Derneğinin sağlıklı ve hızlı bir şekilde teşkilatlanmaya başlayarak 70 il, 164 ilçe ve 28 ülkede teşkilatlanmasını tamamladığını dile getiren Taşkesen ve Gündüz, "Derneğimiz üç milyona yakın üye sayısına ulaşmıştır. Misyonuna ve kuruluş amacına uygun olarak faaliyetlerini sürdürmüştür. Derneğimiz, misyonunda belirtildiği üzere milletimizin yararına olacak projelerden "Fikr-i Asım" projesi mevcut idi. 2 Şubat 2017 tarihi itibari ile Diriliş Başkanları Genel Merkezi Yönetim Kurulu kararı ile "Diriliş Başkanları" isminin "Fikr-i Asım', yani Fikir ve Düşünce Derneği olarak değiştirilmiştir. Asımın neslini yetiştirmek üzere misyon, vizyon ve ilkelerinden dün olduğu gibi bugün de taviz vermeden aynı misyon ve vizyonla faaliyetlerine devam edecektir" dediler.

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