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Diriliş Başkanlarının İsmi ’Fikri Asım Fikir Ve Düşünce Derneği" Oldu

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Diriliş Başkanlarının İsmi ’Fikri Asım Fikir Ve Düşünce Derneği" Oldu
Diriliş Başkanları Genel Kurulla isim değişikliğine giderek "Fikri Asım Fikir ve Düşünce Derneği " ismine geçti.

Diriliş Başkanları Genel Kurulla isim değişikliğine giderek "Fikri Asım Fikir ve Düşünce Derneği " ismine geçti.

İsim değişikliği ile ilgili açıklama yapan Fikri Asım Genel Başkanı Hasan Türksel, "17 ay önce kurulmuş olan Diriliş Başkanları Derneğimiz sağlıklı ve hızlı bir şekilde teşkilatlanmaya başlayarak 17 ay gibi kısa bir süre sonunda 70 il 164 ilce 28 ülkede teşkilatlanmasını tamamlamış ve üç milyona yakın üye sayısına ulaşmış, misyonuna ve kuruluş amacına uygun olarak faaliyetlerini sürdürmüştür.

Derneğimiz misyonunda belirtildiği üzere milletimizin yararına olacak projelerden, Fikri Asim projesi mevcut idi.

02 Şubat 2017 tarihi itibarı ile Diriliş Başkanları Genel Merkezi Yönetim Kurulu kararı ile Diriliş Başkanları ismi Fikri Adım Fikir ve Düşünce Derneği olarak değiştirilmiştir." dedi.

Fikri Asım Kayseri İl Başkanı Mahmut Kılınç ise, "İsim Değişikliği Genel Merkezin bir takdiridir, İsim değişikliği konusunda Genel Başkanımız gerekli açıklamayı yaptı, bize uymak düşer. İsim değişse de bizim niyetimiz ve derdimiz değişmez, niyetimiz Allah ın rızası derdimiz ise İslam, Vatan ve Bayrak olduğu müddetçe aşılmayacak hiç bir engel yok" diye konuştu.

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