Diriliş Gençlik Federasyonundan 15 Temmuz Açıklaması

Diriliş Gençlik Federasyonu Başkanı Berivan Algın, "15 Temmuz yüzyıllık direniş; uçakları, tankları durduran bir milletin destanıdır" dedi.

Diriliş Gençlik Federasyonu Başkanı Berivan Algın, "15 Temmuz yüzyıllık direniş; uçakları, tankları durduran bir milletin destanıdır" dedi.

15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü nedeniyle yazılı bir basın açıklamasında bulunan Diriliş Gençlik Federasyonu Başkanı Berivan Algın, "Milletin iradesini hedef alan 15 Temmuz darbe girişimi sırasında beyinlerini kiraya veren cuntacı askerlere karşı büyük mücadele verildi. 249 vatandaşımız genç-yaşlı, kadın-erkek demeden şehadet şerbeti içti o gece, 2 bin 193 vatandaşımız da çeşitli yerlerinden yaralanarak gazi oldu. Ülkemiz 15 Temmuz'da yaşanan menfur darbe girişimiyle büyük bir demokrasi sınavı verdi. Halkımızın iradesi ve siyasi liderlerimizin sağlam duruşu ile bertaraf edilen bu hain kalkışma sonrasında da ülkemiz birlik ve beraberlik ruhunu göstermeye devam etti. Türkiye ve özellikle de İslam'ın yok edilmesi için vatan haini Fetullahçı Terör Örgütü tarafından yaklaşık 30 yıldan bu yana dershaneler, etüt merkezleri ve özel okullarda seçilmiş milyonlarca öğrenciye Vatikan ve Tel Aviv sevgisi aşılanmış, Washington ve Brüksel'e hayran nesiller yetiştirmiş olduğu bu darbe girişimi ile bir kez daha gün yüzüne çıktı. Beyinlerini FETÖ'ye kiraya vermiş bu kişiler özellikle asker, polis ve diğer kamu kurumlarında çöreklenmiş. 15 Temmuz'da bu hain cuntacılar sadece darbe girişiminde bulunmamış, ülkenin işgal edilmesi girişiminde bulunmuşlardı. Eğer bu darbe Allah korusun gerçekleşmiş olsaydı ülkemiz işgal edilecek, iç savaşa sürüklenecek, Suriye'den, Irak'tan, Afaganistan'dan daha beter hale getirilecekti. Gönül coğrafyamız dağıtılacak, İslamiyet en büyük ihanete maruz kalacaktı. Allah indinde tek din İslam'dır hakikatinin üzeri örtülecek, "Üç İbrahimi din, üç semavi din, Hıristiyan ve Yahudilerle amentüde ittifakımız var!" gibi safsatalarla başta İsrail ve batıya tehdit oluşturmayacak, laytlaştırılmış bir İslam oluşturulacaktı" dedi.

İşte bu ve benzeri büyük oyunları Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın dik duruşu ve "meydanlara inin" çağrısıyla tanklara, uçaklara, kafa tutan Kahraman Türk halkının duruşunun bozduğunu ifade eden Algın, "Yıllarca bu işgali planlayanlar şaşkına döndü, planları boşa çıktı. Türk milleti bir olmuş, darbe yanlılarına darbe yapmıştı. Malazgir'te, Çanakkale'de, Sakarya'da, Dumlupınar'da atalarımızın gösterdiği o kahramanlığı 15 Temmuz'da torunları bu kez büyük bir destan yazmıştı, yani yazmıştık. Unutulmamalıdır ki bu hainlikler 15 Temmuz ile son bulmayacaktır. Bu nedenle birbirimizle kardeşliğimizi yeniden tesis etmeye, sevgi bağları oluşturmaya, haksızlıkları gidermeye, yaraları sarmaya ihtiyacımız var. Cumhurbaşkanımız Recep tayyip Erdoğan'ın "Başaramayacaksınız, milletimizi bölemeyeceksiniz, bayrağımızı indiremeyeceksiniz, vatanımızı parçalayamayacaksınız, devletimizi yıkamayacaksınız, ezanlarımızı susturamayacaksınız, bu ülkeye diz çöktüremeyeceksiniz, bu halka boyunduruk vuramayacaksınız, bin yıldır yürüdüğümüz bu yoldan bizi geri döndüremeyeceksiniz, ülkemizi hedeflerinden vazgeçiremeyeceksiniz." dediği gibi hainler ve destekçileri dün olduğu gibi bugün de başaramayacaklarıdır. Milli Şairimiz Mehmet Akif'in de "Allah bu millete bir daha İstiklal Marşı yazdırmasın" dediği gibi Allah bu millete bir daha böyle hain saldırı yaşatmasın, ırkçı emperyalistlerin ve onların uşaklarının şerrinden korusun" şeklinde sözlerini tamamladı.