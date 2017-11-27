"Diş Eti Kanamalarını Hafife Almayın"

Diş Hekimi (Dt.) Banu Okur Çakmakcı, diş etlerinde herhangi bir sebeple kanama yaşanıyorsa hafife alınmaması gerektiğini söyledi.

Diş Hekimi (Dt.) Banu Okur Çakmakcı, diş etlerinde herhangi bir sebeple kanama yaşanıyorsa hafife alınmaması gerektiğini söyledi.

Hisar Hospital Intercontinental Ağız ve Diş Sağlığı Bölümü Diş Hekimi (Dt.) Banu Okur Çakmakcı, dişlerin fırçalandığında ya da sert bir besini ısırıldığında diş etlerinde kanama varsa hafife alınmaması gerektiğini açıkladı. Çakmakcı, diş eti kanamaları, sadece ağız sağlığının değil; genel sağlık durumu hakkında da bilgi verdiğini kaydetti.

Diş etlerinizde şişlik ve renk değişikliği varsa dikkat

Diş eti kanaması, dişeti iltihabının (gingivitis) ilk ve en önemli belirtisi olduğunu vurgulayan Dt. Banu Okur Çakmakcı, "Diş eti iltihabının diğer belirtileri ise diş etlerinde şişlik, renk değişikliği, parlaklık ve ağız kokusudur. Bu belirtiler hafife alınır ve diş etleri tedavi edilmezse enfeksiyon ilerler ve daha derin dokuları; yani dişi tutan kemiği, dişi kemiğe bağlayan lifleri deforme edebilir. Bu durum periodontitis adını alır ve bu hastalıkla çürük olmayan dişler bile sallanıp düşebilir"diye konuştu.

"Ağız bakımınızı ihmal etmeyin"

Dt. Banu Okur Çakmakcı, diş eti iltihabının en önemli sebebini doğru ve düzenli ağız bakımı yapılmadığı için dişler üzerinde biriken "Mikrobiyal Dental Plak" adı verilen beyaz renkte ve içinde milyonlarca bakteri yaşayan birikintiler olduğunu belirterek, bu birikintilerin ağız içindeki dişler üzerinden doğru teknikle ve yeterince uzaklaştırılamaz ise diş eti iltihaplandığını ve tükürük içinde bulunan kalsiyum ve fosfat iyonlarının da etkisiyle sertleşerek diş taşlarını oluşturduğunu bildirdi.

"Diş fırçalarken bir kanama varsa hekiminize başvurun"

Diş taşları yaygın inanışın tersine kendiliğinden oluşmadığını veya vücut tarafından yapılmadığının altını çizen Dt. Çakmakcı, "Bu nedenle diş etlerinizde, diş fırçalarken veya kendiliğinden oluşan bir kanama fark ettiğinizde vakit kaybetmeden bir diş hekimine başvurmanız gerekir. Eğer ağız bakımı eksikliğinden kaynaklanan bir diş eti iltihabı yaşıyorsanız, yapılacak tedavi oldukça basittir. Öncelikle diş hekiminiz tarafından diş taşlarınız temizlenir ve size doğru ağız bakımını nasıl yapmanız gerektiği anlatılır" dedi.

"Her 6 ayda bir düzenli diş muayeninizi olun"

Diş taşı temizliği kesinlikle dişlere ve diş etlerine zarar veren bir tedavi yöntemi oladığını belirten Diş Hekimi Banu Okur Çakmakcı, "Gereken aralıklarla yapılmasında hiçbir sakınca yoktur. Eğer diş eti iltihabı, erken dönemlerde teşhis edilirse, yapılacak başlangıç tedavisi ile diş eti iltihabı kontrol altına alınır. Diş taşı temizliğinden sonra hekiminizin önereceği gibi günde en az iki kere (sabah-akşam) dişlerinizi fırçalamalı ve bir kez (akşam) diş ipi kullanmalısınız. Bu şekilde diş etlerinizin yeniden hastalanmasını kolaylıkla önleyebilirsiniz. Bütün bunlara ek olarak 6 ayda bir düzenli olarak diş hekiminize kontrole gitmeniz yeniden bir sorun oluşursa erken teşhisi kolaylaştıracaktır".