  • BIST 104.359
  • Altın 163,604
  • Dolar 3,9429
  • Euro 4,7004
  • Samsun 6 °C
  • İstanbul 16 °C
  • Ankara 1 °C
  • İzmir 12 °C
  • Ordu 10 °C
  • Sinop 9 °C
  • Giresun 5 °C
  • Amasya 1 °C
  • Rize 10 °C
  • Trabzon 15 °C

"Diş Eti Kanamalarını Hafife Almayın"

» »
"Diş Eti Kanamalarını Hafife Almayın"
Diş Hekimi (Dt.) Banu Okur Çakmakcı, diş etlerinde herhangi bir sebeple kanama yaşanıyorsa hafife alınmaması gerektiğini söyledi.

Diş Hekimi (Dt.) Banu Okur Çakmakcı, diş etlerinde herhangi bir sebeple kanama yaşanıyorsa hafife alınmaması gerektiğini söyledi.

Hisar Hospital Intercontinental Ağız ve Diş Sağlığı Bölümü Diş Hekimi (Dt.) Banu Okur Çakmakcı, dişlerin fırçalandığında ya da sert bir besini ısırıldığında diş etlerinde kanama varsa hafife alınmaması gerektiğini açıkladı. Çakmakcı, diş eti kanamaları, sadece ağız sağlığının değil; genel sağlık durumu hakkında da bilgi verdiğini kaydetti.

Diş etlerinizde şişlik ve renk değişikliği varsa dikkat

Diş eti kanaması, dişeti iltihabının (gingivitis) ilk ve en önemli belirtisi olduğunu vurgulayan Dt. Banu Okur Çakmakcı, "Diş eti iltihabının diğer belirtileri ise diş etlerinde şişlik, renk değişikliği, parlaklık ve ağız kokusudur. Bu belirtiler hafife alınır ve diş etleri tedavi edilmezse enfeksiyon ilerler ve daha derin dokuları; yani dişi tutan kemiği, dişi kemiğe bağlayan lifleri deforme edebilir. Bu durum periodontitis adını alır ve bu hastalıkla çürük olmayan dişler bile sallanıp düşebilir"diye konuştu.

"Ağız bakımınızı ihmal etmeyin"

Dt. Banu Okur Çakmakcı, diş eti iltihabının en önemli sebebini doğru ve düzenli ağız bakımı yapılmadığı için dişler üzerinde biriken "Mikrobiyal Dental Plak" adı verilen beyaz renkte ve içinde milyonlarca bakteri yaşayan birikintiler olduğunu belirterek, bu birikintilerin ağız içindeki dişler üzerinden doğru teknikle ve yeterince uzaklaştırılamaz ise diş eti iltihaplandığını ve tükürük içinde bulunan kalsiyum ve fosfat iyonlarının da etkisiyle sertleşerek diş taşlarını oluşturduğunu bildirdi.

"Diş fırçalarken bir kanama varsa hekiminize başvurun"

Diş taşları yaygın inanışın tersine kendiliğinden oluşmadığını veya vücut tarafından yapılmadığının altını çizen Dt. Çakmakcı, "Bu nedenle diş etlerinizde, diş fırçalarken veya kendiliğinden oluşan bir kanama fark ettiğinizde vakit kaybetmeden bir diş hekimine başvurmanız gerekir. Eğer ağız bakımı eksikliğinden kaynaklanan bir diş eti iltihabı yaşıyorsanız, yapılacak tedavi oldukça basittir. Öncelikle diş hekiminiz tarafından diş taşlarınız temizlenir ve size doğru ağız bakımını nasıl yapmanız gerektiği anlatılır" dedi.

"Her 6 ayda bir düzenli diş muayeninizi olun"

Diş taşı temizliği kesinlikle dişlere ve diş etlerine zarar veren bir tedavi yöntemi oladığını belirten Diş Hekimi Banu Okur Çakmakcı, "Gereken aralıklarla yapılmasında hiçbir sakınca yoktur. Eğer diş eti iltihabı, erken dönemlerde teşhis edilirse, yapılacak başlangıç tedavisi ile diş eti iltihabı kontrol altına alınır. Diş taşı temizliğinden sonra hekiminizin önereceği gibi günde en az iki kere (sabah-akşam) dişlerinizi fırçalamalı ve bir kez (akşam) diş ipi kullanmalısınız. Bu şekilde diş etlerinizin yeniden hastalanmasını kolaylıkla önleyebilirsiniz. Bütün bunlara ek olarak 6 ayda bir düzenli olarak diş hekiminize kontrole gitmeniz yeniden bir sorun oluşursa erken teşhisi kolaylaştıracaktır".

  • Yorumlar 0
    UYARI: Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış,
    Türkçe karakter kullanılmayan ve büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır.
    Bu habere henüz yorum eklenmemiştir.
SON EKLENEN GALERİLER
Diğer Haberler
  • Kapalı Tam Endoskopik Bel Fıtığı Ameliyatı Havza’da Anlatıldı26 Kasım 2017 Pazar 12:13
  • Diş Macunlarındaki Florürün Önemi26 Kasım 2017 Pazar 11:33
  • Uzmanlardan “Kış Aylarında Da Güneş Kremi Kullanın” Uyarısı26 Kasım 2017 Pazar 10:33
  • Prematüre Bebekler İçin Özel Kutlama26 Kasım 2017 Pazar 09:58
  • Stres, Boyun Düzleşmesi Ve Fıtığı Tetikliyor26 Kasım 2017 Pazar 09:53
  • Öğle Molasında Güzelliğinize Güzellik Katın26 Kasım 2017 Pazar 09:38
  • Kepez’den Sağlık Protokolü26 Kasım 2017 Pazar 09:38
  • Akciğer Enfeksiyonlarına Dikkat26 Kasım 2017 Pazar 09:03
  • Bursa’da Anneler Organ Bağışı Konusunda Bilinçlendirildi25 Kasım 2017 Cumartesi 17:03
  • Urartu Göz, Ücretsiz Tarama Yaptı25 Kasım 2017 Cumartesi 16:38
    • FOTO GALERİ
    12345678
    ÇOK OKUNANLAR
    YAZARLAR
    VİDEO GALERİ
    12345678
    Tüm Hakları Saklıdır © 2012 Hedef Halk | İzinsiz ve kaynak gösterilmeden yayınlanamaz.
    Tel : 0(362) 234 54 10 Faks : 0(362) 234 64 10
    Haber Scripti