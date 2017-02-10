'Diş eti kanamalarını sakın hafife almayın'

Samsun Medicalpark Hastanesi Ağız ve Diş Sağlığı Kliniği'nden Dt. Cem Harbalioğlu, diş eti kanamasının hafife alınmaması gerektiğini belirterek, "Tedavi olunmaması durumunda dişlerde sallanma ve diş kayıpları meydana gelebilir" dedi

Samsun Medicalpark Hastanesi Ağız ve Diş Sağlığı Kliniği'nden Dt. Cem Harbalioğlu, diş eti kanamaları hakkında bilgi verdi. Diş eti kanamalarının kesinlikle hafife alınmaması gerektiğini belirten Harbalioğlu, "Diş etleri, ağız ve dişlerin altyapısını oluşturur. Diş etleri sağlıklı dişler için ciddi bir öneme sahiptir ve diş eti hastalıklarının en önemli belirtisi diş eti kanamalarıdır. Tedavi olunmaması durumunda dişlerde sallanma ve diş kayıpları meydana gelebilir" dedi.

Sağlıklı diş etinin nasıl olması gerektiğinden bahseden Diş Hekimi Dt. Cem Harbalioğlu, "Doğal ve estetik bir diş eti açık pembe renkte, portakal kabuğu görünümde olur. Üzerindeki dişi kökünden sıkıca sarar ve dişin konturlarını takip eder. Şişkinlik, enfeksiyon ve kızarıklık olmaz. Diş fırçalama sırasında ya da diş ipi kullanımında kanamaz. Ağız kokusunu da beraberinde getiren diş eti kanaması, ihmal edilmemesi gereken bir hastalıktır. Diş eti kanamalarını önlemenin tek yolu ağız hijyeninin düzenli olarak sağlanması, dişlerin günde iki defa doğru bir fırça ve doğru bir teknik ile fırçalanmasıdır. Ayrıca diş ipi ve arayüz fırçası kullanarak dişlerin ara yüzeyleri temizlenmeli, beslenmeye özen gösterilmeli ve şekerli-yapışkan gıdalardan kaçınılmalıdır. En önemlisi de 6 ayda bir düzenli diş hekimi kontrolü de unutulmamalı gerektiğinde diş yüzeyi temizlikleri yapılmalıdır" diye konuştu.