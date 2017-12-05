Diş Hastanesi’nde kuyruk eziyeti

Samsun’da Ağız ve Diş Sağlığı Hastanesi’nde vatandaşın yaşadığı kuyruk eziyeti, SSK hastanelerinin eski rezalet görüntülerini aratmıyor.

Samsun'da ataması yapılmadan sözleşmesiz olarak Başhekim koltuğuna oturan Dt. Murat Bayrak’ın ardından başhekim atanmayan Ağız ve Diş Sağlığı Hastanesi’nin yaşadığı yönetim boşluğunun faturası hastalara çıkıyor. Geçtiğimiz Temmuz ayında yaşanan skandaldan sonra başhekimlik koltuğu 4 aydır boş dururken, diş hastanesine gelen vatandaşların kayıt kuyruklarında çektiği çileye de çözüm bulunamıyor.

Başhekimi atanmadığından geçici olarak yönetimi sağlayan görevliler hastane içi gerekli görevlendirmeleri yapamadığından üç kişinin kayıt yaptığı bankolarda sabahın erken saatlerinde onlarca kişi kuyruklarda randevu almak için çabalıyor. Özellikle yaşlıların hastaneye tedavi için gelmeleri eziyete dönüşürken internetten randevu alanlara da görevli yeterli olmadığı için güvenlikçiler bile yardımcı olmaya çalışıyor.

VATANDAŞ ÇÖZÜM İSTİYOR

Başhekimlik görevi için bir süredir atama yapılmayan Diş hastanesindeki sorunlara Sağlık Bakanı Ahmet Demircan'ın çözüm bulmasını isteyen vatandaşlar, “Hastaneye hakim olabilecek bir başhekimi göreve getirmeleri gerekir. Kimse soruna çözüm aramıyor. Üç kişi ile yüzü aşkın kişiye kayıt oluşturulur mu. Buraya gelen zaten diş rahatsızlığı nedeniyle orta yaşın üzerinde. Genç yaşlı herkes kuyrukta. Böylrsine modern bir hastanede böylesine eksik hizmet eski ssk hastanelerini hatırlattı bize. Çözüm bulunsun yönetim boşluğu her halinden belli” dedi. Zekeriya FIRAT



Başhekimi atanmadığından geçici olarak yönetimi sağlayan görevliler hastane içi gerekli görevlendirmeleri yapamadığından üç kişinin kayıt yaptığı bankolarda sabahın erken saatlerinde onlarca kişi kuyruklarda randevu almak için çabalıyor.

Özellikle yaşlıların hastaneye tedavi için gelmeleri eziyete dönüşürken internetten randevu alanlara da görevli yeterli olmadığı için güvenlikçiler bile yardımcı olmaya çalışıyor.