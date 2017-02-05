Diş Hekimlerinden Ağız Ve Diş Sağlığı Toplantısı

Tekirdağ Halk Sağlığı İl Müdürlüğü tarafından ağız ve diş hastalıklarıyla mücadele konusunda diş hekimlerinin katılımıyla toplantı düzenlendi.

Tekirdağ Halk Sağlığı İl Müdürlüğü tarafından ağız ve diş hastalıklarıyla mücadele konusunda diş hekimlerinin katılımıyla toplantı düzenlendi.

Tekirdağ Halk Sağlığı İl Müdürü Haci Bayram Zengin başkanlığında müdür yardımcıları, toplum sağlığı hizmetleri şube müdürleri, şube personelleri ile Çerkezköy, Kapaklı, Ergene ve Çorlu Toplum Sağlığı Merkezlerinde görevli diş hekimlerinin katılımıyla Tekirdağ Halk Sağlığı Müdürlüğü Toplantı Salonu'nda toplantı düzenlendi. Toplantıda başlıca sağlık sorunlarından olan ağız ve diş hastalıklarının genel sağlığa olumsuz etkileri ve ağız, diş hastalıklarıyla mücadelede tedaviden çok koruyucu sağlık hizmetlerinin uygulanması gerektiği vurgulandı. Diş hekimleri tarafından 2016-2017 eğitim öğretim yılı "Okullarda Koruyucu Ağız ve Diş Sağlığı Hizmetleri" çalışmaları 1. dönem verileri değerlendirildi. Daha sonra 2. dönem çalışmaları için gerekli planlamalar yapıldıktan sonra toplantı sona erdi.