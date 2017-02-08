Diş Hekimlerinden Personel Eğitimine Destek

Çanakkale'nin Biga ilçesinde Halk Eğitim Merkezi bünyesinde "diş protez yardımcı personel eğitimi" verilmeye başlandı.

Çanakkale'nin Biga ilçesinde Halk Eğitim Merkezi bünyesinde "diş protez yardımcı personel eğitimi" verilmeye başlandı.

Çanakkale Kamu Hastaneleri Birliği Genel Sekreterliğine bağlı Biga Devlet Hastanesi Başhekimi Uzm. Dr. Mehmet Akif Zaloğlu ile Başhekim Yardımcısı Dt. Elif Keriş "in Biga Halk Eğitimi Merkezi ve ASO Müdürü Ali Hikmet Cevher ile yaptıkları görüşmeler sonrasında Halk Eğitim Merkezi bünyesinde diş protez kursu açıldı. Kursa Başhekim Yardımcısı Dr. Dt. Elif Keriş ve hastanede görev yapan diş hekimleri katıldı. Eğitim programı tamamlandığında imtihanda başarı gösteren kursiyerlere sertifikaları verilecek.