Diş Hekimliği Kozlu Köy Okulları Öğrencilerine Ağız Ve Diş Sağlığı Taraması Yapacak

Bülent Ecevit Üniversitesi (BEÜ) Diş Hekimliği Fakültesi Kozlu köy okulları öğrencilerine ağız ve diş sağlığı taraması yapacak.

Bülent Ecevit Üniversitesi (BEÜ) Diş Hekimliği Fakültesi Kozlu köy okulları öğrencilerine ağız ve diş sağlığı taraması yapacak.

Köy okulları öğrencilerinin ağız ve diş sağlığı taraması iş birliği protokolü gereğince, Kozlu ilçesine bağlı taşımalı eğitim yapan köy okullarında eğitim gören 6-10 yaş arasındaki okul çağı çocuklarının ağız diş sağlığı taramaları yapılacak. Sosyal sorumluluk projesi dersi kapsamında Bülent Ecevit Üniversitesi Diş Hekimliği Fakültesi öğretim üyeleri Yrd. Doç. Dr. Levent Demiriz ve Yrd. Doç. Dr. Ebru Hazar Bodrumlu, Yrd. Doç. Dr Simge Durmuşlar Arş.Gör. Merve Ataş ve son sınıf stajyer öğrenciler tarafından gerçekleştirilecek.

Yapılan protokol gereği ağız ve diş sağlığı konusunda hem eğitim vererek, erken yaşlardan itibaren ilköğretim öğrencilerinin bilincinin artırılmasına katkı sağlamak, hem de ağız diş sağlığı açısından taramaları yapılacak. Tedaviye ihtiyacı olan çocukların tedavi sürecini başlatmak için gerekli yönlendirme çalışmalarını yapmakta ayrıca diş hekimliği mesleğinin tanıtılması amacıyla da Kozlu Kaymakamlık Makamında Kaymakam Ahmet Karakaya, Diş Hekimliği Fakültesi Dekan V. Prof. Dr. Emre Bodrumlu, Kozlu İlçe Milli Eğitim Müdürü Mansur Gök, Kozlu İlçe Milli Eğitim Şube Müdürü Yakup Keleş ve İlçe Toplum Sağlığı Merkezi Başkanı Dr. Esra Bağcıoğlu'nun katılımıyla "Ağız ve Diş Sağlığı Taraması İşbirliği Protokolü" imzalandı.