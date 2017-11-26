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Diş Macunlarındaki Florürün Önemi

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Diş Macunlarındaki Florürün Önemi
Hayat Hastanesi Diş Hekimi Dr. Gülay Sezer, diş macunlarındaki florür maddesinden korkulmaması gerektiğini, aksine diş çürüklerini engellediğini söyledi.

Hayat Hastanesi Diş Hekimi Dr. Gülay Sezer, diş macunlarındaki florür maddesinden korkulmaması gerektiğini, aksine diş çürüklerini engellediğini söyledi.

Dişlerin günde 2 defa fırçalanması gerektiğini ifade eden uzmanlar, bu fırçalamanın ise 3-4 dakika sürmesi gerektiğini söyledi. Fırçalamanın diş etlerinden dişe doğru olmasına özen gösterilmesi gerektiğine değinen Diş Hekimi Dr. Gülay Sezer, "Tek başına dişleri değil, diş etlerini de fırçalamamız gerekiyor. Fırçalar ara yüze ulaşamadığı için ise akşam yatmadan önce, diş ipi ile temizlememiz de çok önemlidir. Çünkü yediğimiz sebze, meyve diğer ürünlerden diş aralarında kalanlarla, bakteriler beslenmektedir. Daha sonra ise bunlar ürettikleri asitle, diş yüzeyinde erimelere sebep olmaktadır" dedi.

Diş taşlarının ise bakteri plağından sonra meydana geldiğini ifade eden Sezer, "Bu plağın üzerine de zamanla mineral çökmesi üzerine diş taşları oluşuyor. Çok fazla sayıda bakteri barındırdığı için tabi ki temizletmekte fayda vardır. Her geçen gün artan diş taşı, diş etinde çekilmelere ve kemiklerinde de erimelere sebep oluyor. Temizlettikten sonra iyi baktığımız zaman bir daha oluşması zor görünmektedir. Yılda bir kez temizlenmesinde fayda vardır" şeklinde uyardı.

Süt dişlerine dolgu yapılmasında da fayda olduğuna değinen Sezer, "Süt dişlerindeki çürük zamanla ilerledikten sonra köklere kadar iniyor. Köklerden de alttaki daimi dişe iniyor. O süt dişi düştükten sonra alttaki daimi diş lekeli, çürük veya olgunlaşmamış şeklinde çıkıyor. Yani kimse çocuğunun dişinin bu şekilde çıkmasını istemez. Onun için çocukluk döneminde süt dişlerine önem verilmesi gerekmektedir" şeklinde konuştu.

Ağız kokusunun kalp ve damar hastalıklarının bir habercisi olabileceğine ifade eden Sezer, "Çok önemli bir bağ vardır. Şeker hastalarının da diş ve ağız bakımına dikkat etmesi gerekiyor. Yapılacak olan tedavi ile insülin ihtiyacı daha da azalmaktadır. Diş macunlarındaki flör ise çürük oluşumlarını engelliyor. Çocukların okullarda yaptırdıkları bu uygulama çok faydalıdır. Bunu tüm diş hekimleri onaylamaktadır. Bazı diş macunların flör fazla veya çok olarak görülmektedir. Bunun sebebi çocuk diş macunu ve içeriğinin öneminden kaynaklanmaktadır" dedi.

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