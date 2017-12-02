Dışarıda Kalan Afgan Uyruklu 4 Kişiye Otogar Görevlileri Sahip Çıktı

Afganistan'dan Türkiye'ye gelip batı illerine gitmek üzere Batman'da geceleyen ve gidecek yerleri olmayan Afgan uyruklu 4 kişiye otogar görevlileri sahip çıktı.

Afganistan'dan Türkiye'ye gelip batı illerine gitmek üzere Batman'da geceleyen ve gidecek yerleri olmayan Afgan uyruklu 4 kişiye otogar görevlileri sahip çıktı.

Edinilen bilgiye göre, ülkelerinden gelerek Batman üzerinden batı illerine gitmeye çalışan 4 Afgan uyruklu şahıs gidecek yerleri olmadığı için geceyi geçirmek üzere Batman Şehirlerarası Otogarına geldi. Otogar girişinde kalan ve soğuktan üşüyen Afgan uyruklu şahısları gören görevliler yardım elini uzattı. Afgan uyruklu şahıslar görevliler tarafından otogar içinde bulunan bir kulübeye alınarak ihtiyaçları karşılandı. Geceyi otogarda geçiren Afgan uyruklu şahıslar, sabah saatlerinde batı illerine gitmek üzere otobüs ile yola koyuldu.