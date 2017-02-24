Disiplin suçluları açığa alınacak

Başbakan Yıldırım, 10 yıldan az hapis cezası bulunanların açık cezaevlerine nakillerine ilişkin, "Disiplin suçlarına benzer suçları işleyen ve hüküm giyen mahkumları kapalıdan açığa alıyorlar" dedi

Adalet Bakanlığı'nın terör, çocuk ve kadın istismarları dışında 10 yılın altında mahkumiyeti kalanların açık cezaevine alınması kararının 'af' tartışması başlattığı yönündeki sorusu üzerine cevap veren Başbakan Binali Yıldırım, "Af nasıl olur? Af, eğer diyelim ki 10 yıl cezan var tamamen salıverilirsin af olur veya 10 yıl cezayı 3 yıla indirirsin bu da af olur değil mi? Ama burada cezanın süresi değişmiyor cezanın şekli değişiyor. İnfaz şekli değişiyor, kapalıdan açığa geliyor" diye konuştu.

CEZAEVLERİNDE YER SIKIŞIKLIĞI VAR

Terörle mücadeleden dolayı cezaevlerinde yer sıkışıklığı olduğunu dile getiren Yıldırım, "O yüzden organize suçlar, terör suçları, istismar gibi önemli suç grupları dışında disiplin suçlarına benzer suçları işleyen ve bundan hüküm giyen mahkumları kapalıdan açığa alıyorlar. Bundan geri kalan kısmını açıkta tamamlayacak. Bu açık cezaevindeyken bir yanlış içerisinde olursa bu hakkı kaybediyor, tekrar bir önceki konumuna geliyor. Durum bu" ifadelerini kullandı.