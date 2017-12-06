Dışişleri Bakanı Çavuşoğlu, Belgrad Büyükelçiliğini Ziyaret Etti

Abd Başkanı Donald Trump, “Artık Zamanı Geldiğine İnanıyorum, Kudüs’ü İsrail’in Başkenti Olarak Tanımanın Vakti Gelmiştir. Önceki Başkanlar Bunu Seçim Vaadi Olarak Söylemiş Ancak Gerçekleştirmemiştir. Ben Bu Vaadi Gerçekleşt