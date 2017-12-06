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Dışişleri Bakanı Çavuşoğlu, Belgrad Büyükelçiliğini Ziyaret Etti

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Dışişleri Bakanı Çavuşoğlu, Belgrad Büyükelçiliğini Ziyaret Etti
Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, Türkiye-Bosna Hersek-Sırbistan Üçlü İstişare Mekanizması'nın Dışişleri Bakanları Toplantısı'na katılmak...

Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, Türkiye-Bosna Hersek-Sırbistan Üçlü İstişare Mekanizması'nın Dışişleri Bakanları Toplantısı'na katılmak üzere geldiği Sırbistan'da Belgrad Büyükelçiliğini ziyaret etti.

Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, Türkiye-Bosna Hersek-Sırbistan Üçlü Dışişleri Bakanları Toplantısı'na katılmak üzere Sırbistan'ın başkenti Belgrad'a geldi. Çavuşoğlu, temasları kapsamında Belgrad Büyükelçiliğini ziyaret ederek çalışanlar ile sohbet etti.

Bakan Çavuşoğlu, sonrasında Sırbistan Cumhurbaşkanı Aleksandar Vucic tarafından kabul edilecek.

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