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Dışişleri Bakanı Çavuşoğlu: “Bu Karar Uluslararası Hukukun İhlalidir"

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Dışişleri Bakanı Çavuşoğlu: “Bu Karar Uluslararası Hukukun İhlalidir"
Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, ABD Başkanı Donald Trump'ın Kudüs kararına tepki göstererek, "Bu karar uluslararası hukukun ve ilgili BM kararlarının...

Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, ABD Başkanı Donald Trump'ın Kudüs kararına tepki göstererek, "Bu karar uluslararası hukukun ve ilgili BM kararlarının açık bir ihlalidir" dedi.

Trump'ın Kudüs'ü İsrail'in başkenti olarak tanıdıklarını açıklamasının ardından hükümetten de tepkiler gelmeye başladı. Sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada Dışişleri Bakanı Çavuşoğlu, "ABD yönetiminin Kudüs'ü İsrail'in başkenti olarak tanıdığı ve İsrail'deki Büyükelçiliğini Kudüs'e taşıyacağı yönünde yaptığı sorumsuzca açıklamayı büyük endişeyle karşılıyor ve kınıyoruz. Bu karar uluslararası hukukun ve ilgili BM Kararlarının açık bir ihlalidir" dedi.

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