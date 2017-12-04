Dışişleri Bakanı Çavuşoğlu, Iraklı Mevkidaşı İle Telefonda Görüştü

Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, Irak Dışişleri Bakanı İbrahim Caferi ile telefonda görüştü.

Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, Irak Dışişleri Bakanı İbrahim Caferi ile telefonda görüştü.

Dışişleri Bakanlığı kaynaklarından edinilen bilgiye göre Dışişleri Bakanı Çavuşoğlu, Irak Dışişleri Bakanı İbrahim Caferi ile bir telefon görüşmesi yaptı.