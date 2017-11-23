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Dışişleri Bakanı Çavuşoğlu: Savunma sistemlerini vermemek için ciddi direnç gösteriliyor

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Dışişleri Bakanı Çavuşoğlu: Savunma sistemlerini vermemek için ciddi direnç gösteriliyor
Dışişleri Bakanı Çavuşoğlu, "NATO müttefiki olan ülkelerden bazıları basit silahlar dahil ihtiyacımız olan savunma sistemlerini Türkiye'ye vermemek için ciddi bir direnç gösteriyor. Benim hava savunma sistemimi kurmam lazım." dedi.

İtalya Dışişleri Bakanı Angelino Alfano ile görüşmesinin ve 10.Türk-İtalyan Forumu’ndaki hitabının ardından Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, İtalya Dışişleri Bakanı Angelino Alfano ile ortak basın toplantısı düzenledi.

Rusya’nın Soçi kentinde yapılan liderler zirvesi ve Suriye’nin geleceğinin sorulması üzerine Çavuşoğlu, Soçi’de Türkiye, Rusya ve İran liderlerinin Astana süreci ve Suriye konusunda atılan adımlar, yansımaları ve bundan sonra ne yapılacağını değerlendirdiklerini aktardı.

Siyasi çözüm, terörle mücadele, (Ulusal) Diyalog Kongresi’nin görevi ve katılımlar gibi konuların ele alındığına dikkati çeken Çavuşoğlu, toplantıda üç ülkenin Suriye’nin toprak ve sınır bütünlüğü ile egemenliğini vurguladığını belirtti. Çavuşoğlu, Türkiye’nin, Suriye’deki siyasi çözümün gerçek sahibinin de Suriye halkı olduğunun altını çizdiğini bildirdi.

Türkiye’nin Avrupa Birliği (AB) dahil tüm ortaklarla diyaloğunu sürdüreceğini dile getiren Çavuşoğlu, Suriye’de siyasi çözümün ardından bölgenin ekonomik kalkınma ve yeniden inşası için AB’nin de önemli bir rolü olacağını kaydetti.

NATO tatbikatındaki Atatürk ve Erdoğan düşmanlığı skandalı
Türkiye’nin, NATO’nun kurucu üyelerinden, NATO’ya en çok katkı sağlayan ve NATO’nun karşı karşıya kaldığı sınamalarda en güçlü duruş sergileyen müttefiklerden biri olduğunu vurgulayan Çavuşoğlu, Türkiye’nin NATO’yla birlikte yürütülecek çalışmaları sürdüreceğini aktardı.

Norveç’te yaşanan krizden (Norveç'te yapılan NATO tatbikatı sırasında "Atatürk ve Erdoğan" düşmanlığına ilişkin olay) sonra da NATO müttefikleri ve NATO Genel Sekreteri Jens Stoltenberg’in Türkiye’nin NATO için önemini bir kere daha vurguladığını hatırlatan Bakan Çavuşoğlu, konuşmasını şöyle sürdürdü:

“Biz, Türkiye olarak hava sahamızı korumak istiyoruz çünkü çok ciddi tehditler var. Esasen hava sahamızı korumak veya güvenliğimizi tesis etmek için ihtiyaç duyduğumuz hava savunma sistemi dahil diğer ihtiyaçlarımızı biz karşılamak için NATO üyesi ülkelere öncelik veriyoruz. Fakat son zamanlarda NATO müttefiki olan ülkelerden bazıları basit silahlar dahil ihtiyacımız olan savunma sistemlerini Türkiye'ye vermemek için ciddi bir direnç gösteriyor. Benim hava savunma sistemimi kurmam lazım. Müttefiklerimden de alamıyorum

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