Dışişleri Bakanı Çavuşoğlu Sırbistan’da

Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, Türkiye-Bosna Hersek-Sırbistan Üçlü İstişare Mekanizması'nın Dışişleri Bakanları Toplantısı'na katılmak üzere Sırbistan'a geldi.
Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, NATO Dışişleri Bakanları Toplantısına katılmak üzere gittiği Brüksel'deki temaslarını tamamlayıp Sırbistan'a geçti. Sırbistan'ın başkenti Belgrad'a gelen Bakan Çavuşoğlu, buradaki resmi temasları kapsamında Türkiye-Bosna Hersek-Sırbistan Üçlü İstişare Mekanizması'nın Dışişleri Bakanları Toplantısı'na katılacak. Bakan Çavuşoğlu, sonrasında Sırbistan Cumhurbaşkanı Aleksandar Vucic tarafından kabul edilecek.
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