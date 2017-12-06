Dışişleri Bakanı Çavuşoğlu, Sırbistan’da Üçlü Dışişleri Bakanları Toplantısı’na Katıldı

Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, Sırbistan'da Türkiye-Bosna Hersek-Sırbistan Üçlü İstişare Mekanizması'nın Dışişleri Bakanları Toplantısı'na...

Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, Sırbistan'da Türkiye-Bosna Hersek-Sırbistan Üçlü İstişare Mekanizması'nın Dışişleri Bakanları Toplantısı'na katıldı.

Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, Sırbistan'ın başkenti Belgrad'da Türkiye-Bosna Hersek-Sırbistan Üçlü Dışişleri Bakanları Toplantısı'na katıldı. Sırbistan ve Bosna Hersek Dışişleri Bakanları İvica Dacic ve Igor Crnadak ile birlikte düzenlenen üçlü toplantıda, Türkiye'nin sadece Bosna Hersek ve Sırbistan'a değil, iki ülkeyi birleştiren ortak projelere de destek verdiği belirtildi.