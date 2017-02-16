Dışişleri Bakanı Çavuşoğlu: “Suriye” Konulu Toplantıya Katılacak

Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, Bonn'da düzenlenen G-20 Dışişleri Bakanları toplantısı marjında 17 Şubat 2017 tarihinde yapılacak "Suriye" konulu...

Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, Bonn'da düzenlenen G-20 Dışişleri Bakanları toplantısı marjında 17 Şubat 2017 tarihinde yapılacak "Suriye" konulu toplantıya katılacak.

Dışişleri Bakanlığından yapılan yazılı açıklamada, "Sayın Bakanımız, Bonn'da düzenlenen G-20 Dışişleri Bakanları toplantısı marjında 17 Şubat 2017 tarihinde yapılacak "Suriye" konulu toplantıya katılacaktır. Toplantıya ülkemizin yanı sıra Almanya, Fransa, İngiltere, ABD, Suudi Arabistan, Katar, BAE, Ürdün, İtalya ve AB davetlidir. Toplantıda 23 Şubat'ta başlaması öngörülen Cenevre müzakereleri bağlamındaki hususlar ile Suriye ihtilafındaki son gelişmeler ele alınacaktır" denildi.