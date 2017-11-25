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Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, Ak Parti Kemer İlçe Kongresi İçin Geldiği Antalya’da, Batum’daki Otel Yangınıyla İlgili Sorular Üzerine, Ölen Türk’ün Olmadığını Ve 5 Yaralı Bulunduğunu Söyledi. Çavuşoğlu Yaralı Türkler’in

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Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, Ak Parti Kemer İlçe Kongresi İçin Geldiği Antalya’da, Batum’daki Otel Yangınıyla İlgili Sorular Üzerine, Ölen Türk’ün Olmadığını Ve 5 Yaralı Bulunduğunu Söyledi. Çavuşoğlu Yaralı Türkler’in
IHAAW134634-SIY/25-11-2017 - Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, AK Parti Kemer İlçe Kongresi için geldiği Antalya'da, Batum'daki otel yangınıyla...

IHAAW134634-SIY/25-11-2017 - Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, AK Parti Kemer İlçe Kongresi için geldiği Antalya'da, Batum'daki otel yangınıyla ilgili sorular üzerine, ölen Türk'ün olmadığını ve 5 yaralı bulunduğunu söyledi. Çavuşoğlu yaralı Türkler'in taburcu edildiklerini kaydetti. 25.11.2017 13:46:34 TSI NNNN

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