Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, Ak Parti Kemer İlçe Kongresi İçin Geldiği Antalya’da, Batum’daki Otel Yangınıyla İlgili Sorular Üzerine, Ölen Türk’ün Olmadığını Ve 5 Yaralı Bulunduğunu Söyledi. Çavuşoğlu Yaralı Türkler’in

IHAAW134634-SIY/25-11-2017 - Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, AK Parti Kemer İlçe Kongresi için geldiği Antalya'da, Batum'daki otel yangınıyla...

IHAAW134634-SIY/25-11-2017 - Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, AK Parti Kemer İlçe Kongresi için geldiği Antalya'da, Batum'daki otel yangınıyla ilgili sorular üzerine, ölen Türk'ün olmadığını ve 5 yaralı bulunduğunu söyledi. Çavuşoğlu yaralı Türkler'in taburcu edildiklerini kaydetti. 25.11.2017 13:46:34 TSI NNNN