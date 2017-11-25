IHAAW134634-SIY/25-11-2017 - Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, AK Parti Kemer İlçe Kongresi için geldiği Antalya'da, Batum'daki otel yangınıyla ilgili sorular üzerine, ölen Türk'ün olmadığını ve 5 yaralı bulunduğunu söyledi. Çavuşoğlu yaralı Türkler'in taburcu edildiklerini kaydetti. 25.11.2017 13:46:34 TSI NNNN
- BIST 104.539
- Altın 163,884
- Dolar 3,9376
- Euro 4,6999
- Samsun 12 °C
- İstanbul 15 °C
- Ankara 8 °C
- İzmir 15 °C
- Ordu 11 °C
- Sinop 11 °C
- Giresun 10 °C
- Amasya 8 °C
- Rize 11 °C
- Trabzon 10 °C
- Beyin Kanamasından Ölen Şahin Ulu’nun Organları Başka Hastaların Umudu Oldu
- Çocuklar Gönüllerince Eğlendi
- Eski Bilim, Sanayi Ve Teknoloji Bakanı Ergün: "1982 Anayasanın Ruhu Henüz Ortada Kalkmış Değildir"
- Chp Lideri Kılıçdaroğlu, Turizmcilerle Görüştü
- Samsun’da Otomobil Takla Attı: 1 Yaralı
- Iğdır’da Terör Propagandasına 4 Gözaltı
- Suya Batan İş Makinası Sudan Çıkarıldı
- Mobbingder Erzurum Temsilci Başkanı Jale Alcan; “Kadına Karşı Şiddet Uygulayan Kişilerin Zihniyet Dünyasını Değiştirmemiz Gerekiyor”
- Düğünlere yeni bir soluk gelecek
- Şehit İmam Son Yolculuğuna Uğurlandı
- Lübnanlı Kadının Eşine Emanet Ettiği Çantayı Çaldılar
- Mısır’da Ölü Sayısı 305’e Yükseldi
- Battalgazi Belediyesine Hayırlı Olsun Ziyaretleri Sürüyor
- Kaymakam Zengince Karabayır Mahallesinde İncelemelerde Bulundu
- Almanya’da Aba Güreşi Fırtınası
Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, Ak Parti Kemer İlçe Kongresi İçin Geldiği Antalya’da, Batum’daki Otel Yangınıyla İlgili Sorular Üzerine, Ölen Türk’ün Olmadığını Ve 5 Yaralı Bulunduğunu Söyledi. Çavuşoğlu Yaralı Türkler’in
IHAAW134634-SIY/25-11-2017 - Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, AK Parti Kemer İlçe Kongresi için geldiği Antalya'da, Batum'daki otel yangınıyla...
- Yorumlar 0
Bu habere henüz yorum eklenmemiştir.
Diğer Haberler
Chp Lideri Kılıçdaroğlu, Turizmcilerle GörüştüCHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, Antalya'da turizmcilerle bir araya geldi.
Elazığ’da "Şehirlerin Ekonomik Beklentileri Forumu" Projesi ToplantısıAK Parti Ekonomi İşler Başkanlığı tarafından 81 ilde gerçekleştirecek olan "Şehirlerin Ekonomik Beklentileri Forumu" projesinin toplantısı Elazığ'da...
Cumhurbaşkanı Erdoğan, Demirhan’ı Tebrik EttiCumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Dünya 23 Yaş Altı Güreş Şampiyonası'nda altın madalya kazanan sporcumuz Evin Demirhan'ı tebrik etti.
Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, Ak Parti Kemer İlçe Kongresi İçin Geldiği Antalya’da, Batum’daki Otel Yangınıyla İlgili Sorular Üzerine, Ölen Türk’ün Olmadığını Ve 5 Yaralı Bulunduğunu Söyledi. Çavuşoğlu Yaralı Türkler’inIHAAW134634-SIY/25-11-2017 - Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, AK Parti Kemer İlçe Kongresi için geldiği Antalya'da, Batum'daki otel yangınıyla...
Cumhurbaşkanı Erdoğan, Edirne’nin Kurtuluş Yıl Dönümünü KutladıCumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Edirne'nin kurtuluş yıl dönümünü kutladı.
- Beyin Kanamasından Ölen Şahin Ulu’nun Organları Başka Hastaların Umudu Oldu
- Samsun’da Otomobil Takla Attı: 1 Yaralı
- Suya Batan İş Makinası Sudan Çıkarıldı
- Battalgazi Belediyesine Hayırlı Olsun Ziyaretleri Sürüyor
- Kaymakam Zengince Karabayır Mahallesinde İncelemelerde Bulundu
- Ebb Avrasya’nın En Büyük Bitki Ve Peyzaj Fuarında Yer Aldı
- Stk’lardan İsmet Güral’a Tebrik Ziyareti
- Metruk Evler Tehlike Saçıyor
- Üniversite Uygulama Oteli Halka Açılıyor.
- Kaymakam Karataş, Prefabrik Ev Yapım Çalışmalarını Yerinde İnceledi
- Baro Başkanı Azade Ay “Şiddetle Mücadele Kavramı Müfredata Alınmalı”
- Büyükşehir’den Küçükbaşlarda Enfeksiyona Karşı İlaçlama
- Başkan Ak:"öğretmenime Söz Verdim Hiç Sigara İçmedim"
- Emekli Öğretmene Çat Kapı
- Araştırma Kazısında Tarihi Sur Kalıntıları Ortaya Çıktı
- Tiyatro Festivaline Görkemli Açılış
- Memleket Meselesi Yıldırım’da Masaya Yatırıldı
- Manisa Büyükşehir Öğretmenleri Unutmadı
- Kyk Müdürü Koz, "Her Sorunda Öğrencilerin Yanlarında Olacağız"
- Mhp’li Öztürk, Yerli Otomobil Raporunu Bahçeli’ye Sundu
1/20
- Amasya'da 530 yıllık Sultan II. Beyazıd Camisi
- 4 bin 500 yıllık erkek iskeletlerinde 'halhal' bulundu
- 'Atatürk Devrimleri' cadde isimlerinde yaşatılıyor
- Tekkeköy’de Coşkulu Sünnet Şöleni
12345678
Tüm Hakları Saklıdır © 2012 Hedef Halk | İzinsiz ve kaynak gösterilmeden yayınlanamaz.
Tel : 0(362) 234 54 10 Faks : 0(362) 234 64 10
Tel : 0(362) 234 54 10 Faks : 0(362) 234 64 10
Türkçe karakter kullanılmayan ve büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır.