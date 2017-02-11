Dışişleri Bakanlığı, Afganistan’daki Terör Saldırısını Kınadı

Dışişleri Bakanlığı, Afganistan'ın Helmand vilayetinde gerçekleştirilen terör saldırısını kınadı.

Dışişleri Bakanlığı, Afganistan'ın Helmand vilayetinde gerçekleştirilen terör saldırısını kınadı.

Dışişleri Bakanlığı'ndan konuyla ilgili yapılan açıklamada, "Afganistan'ın Helmand Vilayeti'nin merkezinde, maaşlarını almak için bir banka şubesi yakınında bulunan Afganistan Ulusal Güvenlik Kuvvetleri mensuplarına yönelik olarak bugün düzenlenen intihar saldırısı sonucunda aralarında sivillerin de bulunduğu çok sayıda kişinin hayatını kaybettiği ve yaralandığı büyük üzüntüyle öğrenilmiştir. Bu terör saldırısını şiddetle kınıyor, saldırıda hayatını kaybeden Afgan Ulusal Güvenlik Kuvvetleri mensuplarına ve sivillere Allah'tan rahmet, Afganistan Hükümeti'ne ve kardeş Afgan halkına başsağlığı, yaralananlara acil şifalar diliyoruz" denildi.