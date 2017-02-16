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Dışişleri Bakanlığı, Bağdat’daki Terör Saldırısını Kınadı

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Dışişleri Bakanlığı, Bağdat’daki Terör Saldırısını Kınadı
Dışişleri Bakanlığı, Irak'ın başkenti Bağdat'ta düzenlenen ve 50'ye yakın Iraklının hayatını kaybettiği bombalı terör saldırısını şiddetle...

Dışişleri Bakanlığı, Irak'ın başkenti Bağdat'ta düzenlenen ve 50'ye yakın Iraklının hayatını kaybettiği bombalı terör saldırısını şiddetle kınadı.

Dışişleri Bakanlığından yapılan yazılı açıklamada, "Irak'ın başkenti Bağdat'ta bugün düzenlenen ve 50'ye yakın Iraklının hayatını kaybettiği, onlarca kişinin yaralandığı bombalı terör saldırısını şiddetle kınıyoruz. Hayatını kaybedenlere Allah'tan rahmet, yaralılara acil şifa diliyoruz. Terörle mücadelede Iraklı kardeşlerimizle dayanışma ve birlik içinde hareket etmeyi sürdüreceğiz" ifadelerini kullandı.

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