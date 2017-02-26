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Dışişleri Bakanlığı, Ermanistan’ın Azerbaycan’a Yönelik Saldırısını Kınadı

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Dışişleri Bakanlığı, Ermanistan’ın Azerbaycan’a Yönelik Saldırısını Kınadı
Dışişleri Bakanlığı, Ermenistan tarafından 24 Şubat'ı 25 Şubat'a bağlayan gece temas hattında Azerbaycan'a yönelik olarak ağır silahlarla gerçekleştirilen...

Dışişleri Bakanlığı, Ermenistan tarafından 24 Şubat'ı 25 Şubat'a bağlayan gece temas hattında Azerbaycan'a yönelik olarak ağır silahlarla gerçekleştirilen saldırıları kınadı.

Dışişleri Bakanlığından yapılan yazılı açıklamada, "Ermenistan tarafından 24 Şubat'ı 25 Şubat'a bağlayan gece temas hattında Azerbaycan'a yönelik olarak ağır silahlarla gerçekleştirilen saldırıları kınıyoruz. Şehit olan Azerbaycanlı kardeşlerimize Allah'tan rahmet, ailelerine ve tüm Azerbaycan halkına başsağlığı diliyoruz. Yaralı kardeşlerimize de acil şifalar temenni ediyoruz. Ermenistan çeyrek asırdır Azerbaycan'ın topraklarının beşte birini işgal altında tutmaktadır. Nisan 2016'da temas hattında ve Azerbaycan-Ermenistan sınırının bazı kesimlerinde yaşanan şiddetli çatışmaların tekrar yaşanmamasını teminen Ermenistan'ı ateşkese uymaya ve ihlallere son vermeye davet ediyoruz" ifadesini kullandı.

Açıklamada, "Yukarı Karabağ ihtilafının çözümü için oluşturulan AGİT Minsk Grubu'nun bir üyesi olan Türkiye, ihtilafa Azerbaycan'ın toprak bütünlüğü ve egemenliği çerçevesinde adil ve kalıcı bir çözüm bulunması yönündeki çabaları desteklemeyi sürdürecektir. Bu bağlamda, Minsk Grubu'nun sözkonusu ihtilafın çözümü konusundaki çabalarına ivme kazandırmasının zorunluluk arzettiğini değerlendiriyoruz. Diğer taraftan, Sayın Bakanımız konuyla ilgili olarak Azerbaycanlı mevkidaşı ile telefonla görüşerek bilgi almıştır" denildi.

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