  • BIST 104.210
  • Altın 139,601
  • Dolar 3,5695
  • Euro 4,0661
  • Samsun 17 °C
  • İstanbul 26 °C
  • Ankara 16 °C
  • İzmir 30 °C
  • Ordu 17 °C
  • Sinop 20 °C
  • Giresun 19 °C
  • Amasya 13 °C
  • Rize 21 °C
  • Trabzon 22 °C

Dışişleri Bakanlığı: “Güney Kıbrıs Rum Yönetimi’ne Gereken Karşılık Verilecektir”

» »
Dışişleri Bakanlığı: “Güney Kıbrıs Rum Yönetimi’ne Gereken Karşılık Verilecektir”
Dışişleri Bakanlığı, Güney Kıbrıs Rum Yönetimi'nin adanın ortak sahibi olan Kıbrıs Türkleri'nin doğal kaynaklar üzerindeki asli haklarını gözardı...

Dışişleri Bakanlığı, Güney Kıbrıs Rum Yönetimi'nin adanın ortak sahibi olan Kıbrıs Türkleri'nin doğal kaynaklar üzerindeki asli haklarını gözardı ederek, Doğu Akdeniz'de tek taraflı olarak sürdürdüğü hidrokarbon faaliyetlerine gereken karşılığın verileceğini bildirdi.

Dışişleri Bakanlığından yapılan açıklamada, "Güney Kıbrıs Rum Yönetimi'nin adanın ortak sahibi olan Kıbrıs Türkleri'nin doğal kaynaklar üzerindeki asli haklarını gözardı ederek, Doğu Akdeniz'de tek taraflı olarak sürdürdüğü hidrokarbon faaliyetleri yakından takip edilmektedir. Türkiye, Güney Kıbrıs Rum Yönetimi'nin bu sorumsuz adımlarına karşı gerekli uyarıları en başından bu yana yapmıştır. Bu defa da Güney Kıbrıs Rum Yönetimi'nin tek taraflı olarak verdiği sözde ruhsatlar çerçevesinde bir sondaj gemisi çalışmalarına başlamak üzere bölgeye intikal etmiştir. Esasen, Kıbrıs Konferansı da dahil olmak üzere Türk tarafının tüm iyi niyetli gayretlerine rağmen müzakere sürecinin sonuçsuz kalmasının ana nedeninin Rum tarafının kendini adanın tek sahibi olarak görme anlayışı olduğu açıktır. Türkiye gerek kendi kıta sahanlığındaki hak ve menfaatlerini korumakta, gerek Kıbrıs Türk tarafına desteğini sürdürmekte kararlıdır. Bu çerçevede Rum tarafının Kıbrıs Türkleri'nin adanın etrafındaki doğal kaynaklar üzerindeki meşru haklarını görmezden gelerek yürüttüğü tek taraflı faaliyetlerine Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti Hükümeti ile eşgüdüm içerisinde gereken karşılık verilecektir" denildi.

  • Yorumlar 0
    UYARI: Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış,
    Türkçe karakter kullanılmayan ve büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır.
    Bu habere henüz yorum eklenmemiştir.
SON EKLENEN GALERİLER
Diğer Haberler
  • Bakan Işık, Suudi Arabistan Savunma Bakanı İle Telefonda Görüştü13 Temmuz 2017 Perşembe 20:13
  • Bakan Arslan, Sinop’ta 15 Temmuz Şehidinin Kabrini Ziyaret Etti13 Temmuz 2017 Perşembe 19:23
  • Chp’li Nurlu Diplomasına 29 Yıl Sonra Kavuştu13 Temmuz 2017 Perşembe 19:13
  • Cumhurbaşkanı Erdoğan, Libya Devlet Yüksek Konseyi Başkanını Kabul Etti13 Temmuz 2017 Perşembe 19:08
  • Tbmm Başkanı Kahraman: “Abdestimi Aldım, Meclisi Açtım”13 Temmuz 2017 Perşembe 18:43
  • Cumhurbaşkanı Erdoğan: “15 Temmuz’u Unutmayacağız, Unutturmayacağız”13 Temmuz 2017 Perşembe 18:28
  • Maliye Bakanı Naci Ağbal: "Milletin Malı Millete Döndü"13 Temmuz 2017 Perşembe 17:18
  • Başbakan Yıldırım, 15 Temmuz Şehitleri Anma Programı’na Katıldı13 Temmuz 2017 Perşembe 16:28
  • Bakan Arslan: “Terminal Binamız Artık Kabul Aşamasına Geldi”13 Temmuz 2017 Perşembe 16:24
  • 15 Temmuz Şehitleri Beştepe’de Anılıyor13 Temmuz 2017 Perşembe 16:08
    • FOTO GALERİ
    12345678
    ÇOK OKUNANLAR
    YAZARLAR
    VİDEO GALERİ
    12345678
    Tüm Hakları Saklıdır © 2012 Hedef Halk | İzinsiz ve kaynak gösterilmeden yayınlanamaz.
    Tel : İnternet Sitesi : (0 541) 292 76 95 Gazete İletişim : (0 362) 234 54 10 Faks : 0(362) 234 64 10
    Haber Scripti