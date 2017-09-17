Dışişleri Bakanlığı: "Hamas Tarafından Yapılan Açıklamayı Memnuniyetle Karşılıyoruz"

Dışişleri Bakanlığı, bugün Hamas tarafından yapılan ve Filistinliler arası uzlaşı bakımından önemli bir adım teşkil eden açıklamayı memnuniyetle...

Dışişleri Bakanlığı, bugün Hamas tarafından yapılan ve Filistinliler arası uzlaşı bakımından önemli bir adım teşkil eden açıklamayı memnuniyetle karşıladığını belirtti.

Dışişleri Bakanlığından yapılan yazılı açıklamada, "Bugün Hamas tarafından yapılan ve Filistinliler arası uzlaşı bakımından önemli bir adım teşkil eden açıklamayı memnuniyetle karşılıyoruz. Filistinli kardeşlerimizin birliğinin sağlanması yönünde ortaya çıkan bu fırsatın değerlendirilmesi için tüm ilgili taraflara çağrıda bulunuyoruz. Uzlaşı sürecinin ivedilikle sonuçlandırılması, iki devletli çözüm ve bölgenin istikrarı bakımından bir gereklilik arz etmektedir. Bölgede barış ve istikrarın sağlanmasına yönelik çabalarımız çerçevesinde Filistinliler arası uzlaşı sürecine desteğimiz devam edecektir" denildi.