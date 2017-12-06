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Dışişleri Bakanlığı: “Lübnan’da Siyasi İstikrarsızlığın Sona Ermesi Memnuniyet Verici”

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Dışişleri Bakanlığı: “Lübnan’da Siyasi İstikrarsızlığın Sona Ermesi Memnuniyet Verici”
Dışişleri Bakanlığı, Lübnan'da meydana gelen siyasi belirsizliğin, Başbakan Saad Hariri'nin bir süre önce açıkladığı istifa kararını geri almasıyla...

Dışişleri Bakanlığı, Lübnan'da meydana gelen siyasi belirsizliğin, Başbakan Saad Hariri'nin bir süre önce açıkladığı istifa kararını geri almasıyla çözülmesine duyulan memnuniyeti dile getirdi.

Bakanlıktan yapılan yazılı açıklamada, "Başbakan Saad Hariri'nin bir süre önce açıkladığı istifa kararını geri almasıyla Lübnan'da siyasi belirsizliğin sona ermesinden memnuniyet duyuyoruz. Lübnan'da ulusal uzlaşı temelinde ülkenin bağımsızlık ve egemenliği ile güvenlik, istikrar ve refahının devamını temenni ediyoruz. Türkiye köklü tarihi ilişkileri olan dost ve kardeş Lübnan'ın ve Lübnan halkının yanında yer almaya devam edecektir" denildi.

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