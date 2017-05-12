Dışişleri Bakanlığı, Pakistan Senato Başkan Yardımcısı Haydari’ye Yapılan Saldırıyı Kınadı

Dışişleri Bakanlığı, Pakistan Senato Başkan Yardımcısı Mevlana Abdul Gaffar Haydari'nin aracının bulunduğu konvoya düzenlenen saldırıyı kınadı.

Dışişleri Bakanlığı, Pakistan Senato Başkan Yardımcısı Mevlana Abdul Gaffar Haydari'nin aracının bulunduğu konvoya düzenlenen saldırıyı kınadı.

Dışişleri Bakanlığından yapılan yazılı açıklamada, "Pakistan'ın Belucistan eyaletinde bugün Pakistan Senato Başkan Yardımcısı Mevlana Abdul Gaffar Haydari'nin aracının bulunduğu konvoya düzenlenen saldırı sonucunda ilk belirlemelere göre 25 kişinin hayatını kaybettiği büyük üzüntüyle öğrenilmiştir. Bu menfur terör eylemini kınıyor, bu acı olay vesilesiyle dost ve kardeş Pakistan hükümeti ve halkıyla dayanışmamızı bir kez daha ifade ediyoruz. Saldırıda hayatını kaybedenlere Allah'tan rahmet, ailelerine başsağlığı, Pakistan Senato Başkan Yardımcısına ve diğer yaralılara acil şifa diliyoruz" denildi.