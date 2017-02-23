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Dışişleri Bakanlığı, Pakistan’daki Terör Saldırısını Kınadı

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Dışişleri Bakanlığı, Pakistan’daki Terör Saldırısını Kınadı
Dışişleri Bakanlığı, Pakistan'da meydana gelen terör saldırısını kınadı.

Dışişleri Bakanlığı, Pakistan'da meydana gelen terör saldırısını kınadı.

Dışişleri Bakanlığından yapılan açıklamada, "Pakistan'ın Pencab eyaletinin başkenti Lahor'da bugün meydana gelen terör saldırısı büyük üzüntüyle öğrenilmiştir. Saldırıyı şiddetle kınıyor, dost ve kardeş Pakistan halkı ve hükümetiyle dayanışma duygularımızı ifade ediyoruz. Sayın Başbakanımız ve Pakistan Başbakanı Sayın Navaz Şerif'in eş başkanlıklarında bugün Ankara'da gerçekleştirilen Türkiye-Pakistan Yüksek Düzeyli Stratejik İşbirliği Konseyi Beşinci Toplantısı'nda kabul edilen Ortak Bildiri'de de kuvvetli şekilde vurgulandığı üzere, ülkelerimiz terörle mücadelelerini kararlı şekilde sürdürecek ve bu konuda işbirliğini güçlendireceklerdir.

Dost ve kardeş Pakistan halkının acısını yürekten paylaşıyor, bu menfur saldırıda hayatını kaybedenlere Allah'tan rahmet, yakınlarına başsağlığı ve yaralılara acil şifa diliyoruz" denildi.

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