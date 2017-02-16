Dışişleri Bakanlığı Somali’deki Terör Saldırısını Kınadı

Dışişleri Bankalığı, Somali'nin başkenti Mogadişu'da eski ve yeni cumhurbaşkanları arasındaki devir-teslim töreni esnasında meydana gelen terör saldırısını...

Dışişleri Bankalığı, Somali'nin başkenti Mogadişu'da eski ve yeni cumhurbaşkanları arasındaki devir-teslim töreni esnasında meydana gelen terör saldırısını kınadı.

Dışişleri Bakanlığından yapılan yazılı açıklamada, "Somali'nin başkenti Mogadişu'da bugün eski ve yeni cumhurbaşkanları arasında devir-teslim töreni devam etmekteyken, Cumhurbaşkanlığı Konutu "Villa Somali'nin bulunduğu bölgeye düzenlenen havan topu saldırısında aralarında çocukların da bulunduğu sivillerin hayatını kaybettiği ve saldırıda yaralananların olduğu üzüntüyle öğrenilmiştir. Seçim sürecinin başarıyla sonuçlandırıldığı bu dönemde, Somali'nin istikrar ve barışını hedef alan bu menfur terör saldırısını kınıyor ve lanetliyoruz. Saldırıda hayatını kaybedenlere Allah'tan rahmet, yakınlarına başsağlığı, yaralılara acil şifalar diliyoruz" denildi.