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Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Müfftüoğlu’ndan Rum Gazetesine Yalanlama

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Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Müfftüoğlu’ndan Rum Gazetesine Yalanlama
Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Büyükelçi Hüseyin Müftüoğlu, "Türkiye'nin Ada'daki hak ve çıkarlarından taviz vermesi anlamına gelebilecek iddialar...

Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Büyükelçi Hüseyin Müftüoğlu, "Türkiye'nin Ada'daki hak ve çıkarlarından taviz vermesi anlamına gelebilecek iddialar tamamen gerçek dışıdır" dedi.

Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Büyükelçi Hüseyin Müftüoğlu, "Cyprus Mail" gazetesinde yayımlanan bir makalede yer alan bazı ifadeler hakkındaki bir soruyu cevapladı. Söz konusu makalede değinilen Kıbrıs'ın doğal kaynaklarının kullanımı konusundaki iddiaların tamamen gerçek dışı olduğunu kaydeden Müftüoğlu açıklamasında şu ifadeleri kullandı:

"Güney Kıbrıs Rum Yönetimi'nde yayımlanan "Cyprus Mail" gazetesinde, GKRY'nin Kıbrıs Türk halkının Ada'nın doğal kaynaklar üzerindeki asli haklarını göz ardı ederek, tek taraflı olarak sürdürdüğü hidrokarbon faaliyetlerine ilişkin yorumda değinilen, Türkiye'nin hak ve çıkarlarından taviz vermesi anlamına gelebilecek mesnetsiz iddialar tamamıyla gerçek dışıdır. Hayal ürününden ibaret bu yorumları esas alan Türk basınındaki hatalı değerlendirmeler de abesle iştigaldir."

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