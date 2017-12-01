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Dışişleri Bakanlığı, Sözde “Ermeni Soykırımı” İddialarına Karşı Aihm Kararını Örnek Gösterdi

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Dışişleri Bakanlığı, Sözde “Ermeni Soykırımı” İddialarına Karşı Aihm Kararını Örnek Gösterdi
Dışişleri Bakanlığı, Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi'nin (AİHM) 1915 olaylarıyla ilgili beyanlarından ötürü sözde "soykırımı" inkar ettikleri gerekçesiyle...

Dışişleri Bakanlığı, Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi'nin (AİHM) 1915 olaylarıyla ilgili beyanlarından ötürü sözde "soykırımı" inkar ettikleri gerekçesiyle mahkum edilen vatandaşların ifade özgürlüklerinin ihlal edildiğine hükmetmesinin "soykırım" iddiasını gerçekmiş gibi kabul ettirme doğrultusundaki uygulamalara karşı, güçlü bir hukuki tasarruf olarak değerlendirildiğini açıkladı.

Dışişleri Bakanlığından yapılan yazılı açıklamada, Avrupa İnsan Hakları Mahkemesinin (AİHM), "Merçan ve diğerleri-İsviçre" davasına ilişkin olarak 28 Kasım 2017 tarihinde oybirliğiyle aldığı kararda, 1915 olaylarıyla ilgili beyanlarından ötürü İsviçre tarafından "soykırımı" inkar ettikleri gerekçesiyle mahkum edilen Ali Merçan, Hasan Kemahlı ve Ethem Kayalı isimli vatandaşlarımızın ifade özgürlüklerinin ihlal edildiğine hükmettiği hatırlatıldı.

Söz konusu kararın, "soykırım" iddiasını mutlak gerçekmiş gibi kabul ettirme doğrultusundaki girişim ve uygulamalara karşı, demokrasi ve hukuk ilkelerine dayanan çok güçlü bir hukuki tasarruf olarak değerlendirildiğinin aktarıldığı açıklamada, şu ifadelere yer verildi:

"AİHM kararıyla, 2015 yılında AİHM Büyük Dairesi tarafından aynı kapsamda "Perinçek-İsviçre" davasında verilen ihlal kararıyla oluşturulan, 1915 olaylarının meşru bir tartışma konusu olarak ifade özgürlüğünün koruması altında bulunduğu ve 1915 olayları ile Holokost arasında tarihsel ve hukuki farklılıklar bulunduğu yönündeki içtihat bir kez daha tescillenmiş, devletimizin 1915 olaylarına ilişkin hukuk zeminindeki haklı tezleri teyit edilmiştir."

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