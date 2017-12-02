Dışişleri Bakanlığı, Suudi Arabistan’a Yapılan Füze Saldırısını Kınadı

Dışişleri Bakanlığı, Suudi Arabistan topraklarına balistik füze fırlatan Yemen'deki Huti milislerini kınadı.

Dışişleri Bakanlığı, Suudi Arabistan topraklarına balistik füze fırlatan Yemen'deki Huti milislerini kınadı.

Dışişleri Bakanlığından yapılan yazılı açıklamada, Yemen'deki Huti milisleri tarafından 30 Kasım günü Suudi Arabistan topraklarına bir kez daha balistik füze fırlatılmış olmasının kınandığı bildirildi.

Açıklamada, "Khamis Mushait kentini hedef aldığı saptanan füzenin, Suudi hava savunma sistemleri tarafından imha edilerek herhangi bir can kaybına yol açmamış olmasından memnuniyet duyuyoruz. Suudi Arabistan topraklarını hedef alan bu tür saldırıların tekrar etmemesini ümit ediyoruz" denildi.