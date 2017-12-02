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Dışişleri Bakanlığı: “Türkiye Yeniden Imo Konsey Üyeliğine Seçildi”

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Dışişleri Bakanlığı: “Türkiye Yeniden Imo Konsey Üyeliğine Seçildi”
Dışişleri Bakanlığı, Londra'da gerçekleştirilmekte olan Uluslararası Denizcilik Örgütü (IMO) Konsey üyeliği seçimlerine aday olan Türkiye'nin yeniden...

Dışişleri Bakanlığı, Londra'da gerçekleştirilmekte olan Uluslararası Denizcilik Örgütü (IMO) Konsey üyeliği seçimlerine aday olan Türkiye'nin yeniden Konsey üyeliğine seçildiğini açıkladı.

Dışişleri Bakanlığından yapılan yazılı açıklamada, Uluslararası Denizcilik Örgütü (IMO) Konsey üyeliği seçimlerinin, Londra'da gerçekleştirilmekte olan IMO 30. Genel Kurul toplantısı çerçevesinde 1 Aralık 2017 tarihinde yapıldığı, söz konusu seçimlerde yeniden aday olan Türkiye'nin bir kez daha Konsey üyeliğine seçildiği bildirildi.

Türkiye'nin 1999 yılından itibaren, iki yılda bir yapılan tüm Konsey seçimlerinde üyeliğe seçildiğinin aktarıldığı açıklamada, "1 Aralık'ta gerçekleştirilen seçimlerde de müspet bir netice alınması, BM'nin deniz emniyeti - güvenliği ve deniz çevresinin korunması gibi teknik denizcilik konularındaki uzmanlık kuruluşu olan IMO'nun yürütme organı olan Konsey'deki güçlü konumumuzu pekiştirmiştir. Ülkemiz, IMO Konsey üyeliği çerçevesinde, denizcilik alanında sahip olduğu imkân ve kabiliyetleri ile bilgi ve tecrübesi sayesinde IMO çalışmalarına ve bağlı olduğu IMO hedeflerinin ilerletilmesine yönelik somut katkılarda bulunmaya devam edecektir" denildi.

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