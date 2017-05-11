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Dışişleri Bakanlığından Almanya’ya İltica Tepkisi

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Dışişleri Bakanlığından Almanya’ya İltica Tepkisi
Dışişleri Bakanlığı, 15 Temmuz hain darbe girişimini gerçekleştiren FETÖ'yle bağlantılı bazı eski askeri personelin iltica başvurularının Almanya...

Dışişleri Bakanlığı, 15 Temmuz hain darbe girişimini gerçekleştiren FETÖ'yle bağlantılı bazı eski askeri personelin iltica başvurularının Almanya tarafından kabul edilmesini esefle karşıladıklarını bildirdi.

15 Temmuz darbe girişimini gerçekleştiren Fetullahçı Terör Örgütü mensuplarının iltica başvurularının Almanya tarafından kabul edilmesine ilişkin Dışişleri Bakanlığı'ndan açıklama geldi. Konuya ilişkin bakanlıktan yapılan açıklama şöyle:

"Darbecilerin FETÖ bağlantılarını gösteren tüm kanıtlar ortadayken, Almanya'nın bu kararı, müttefiklik ruhuyla bağdaşmayan ve ülkelerimiz arasındaki çok boyutlu ilişkileri zedeleyen bir adım teşkil etmektedir. Alman makamları bu kararla, demokratik ilke ve değerler ile müttefikliğin gereklerini gözardı ederek, darbeci zihniyete müsamaha göstermiş ve kucak açmıştır. Almanya'nın, ilişkilerimizin köklü niteliğine ve güvenlik ve savunma alanındaki işbirliğimizin ruhuna aykırı olan bu kararını gözden geçirmesini ve ülkemizin, FETÖ dahil dünyanın en tehlikeli terör örgütleriyle eş zamanlı olarak yürütmekte olduğu mücadeleye gereken desteği vermesini bekliyoruz."

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