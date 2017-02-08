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Dışişleri Bakanlığından Somali’nin Yeni Cumhurbaşkanı Farmajo’ya Tebrik

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Dışişleri Bakanlığından Somali’nin Yeni Cumhurbaşkanı Farmajo’ya Tebrik
Dışişleri Bakanlığı, yayınladığı mesajla Somali Cumhurbaşkanlığına seçilen Muhammed Abdullahi Farmajo'yu tebrik etti.

Dışişleri Bakanlığı, yayınladığı mesajla Somali Cumhurbaşkanlığına seçilen Muhammed Abdullahi Farmajo'yu tebrik etti.

Dışişleri Bakanlığından yapılan yazılı açıklamada, "Somali'de Cumhurbaşkanlığı seçimlerinin 8 Şubat 2017 tarihinde başarılı bir şekilde düzenlenmiş olmasından memnuniyet duyuyoruz. Bu vesileyle, Cumhurbaşkanlığı görevine seçilen Muhammed Abdullahi Farmajo'yu tebrik ediyor, Somali'de devletin inşası, kalıcı barış, istikrar ve refahın tesisine yönelik olarak yürüteceği çalışmalarda başarılar diliyoruz" denildi.

Seçim sürecinde yaşanan tüm zorluklara rağmen başarılı bir şekilde gerçekleştirilen seçimin Somali'nin geleceği için ümit verici olduğu kaydedilen açıklamada şu ifadelere yer verildi:

"2016 Ekim ayında başlayan seçim sürecinin tüm zorluklara rağmen bugünkü Cumhurbaşkanlığı seçimleriyle başarılı şekilde sonuçlandırılmış olması Somali'nin geleceği açısından ümit verici bir gelişmedir. Türkiye, 2011 yılından itibaren Somali'de insani yardım faaliyetlerinin yanı sıra devlet kurumlarının yeniden yapılandırılması, güvenlik ve kalkınma alanlarında izlediği kapsamlı politikayla Somali'ye destek vermektedir. Türkiye, Somali'nin yeniden ayağa kalkması ve uluslararası toplumda hak ettiği yeri alması bakımından önem arz eden bu yeni dönemde de uluslararası ortaklarla işbirliği halinde Somali Hükümeti ile dost ve kardeş Somali halkının yanında yer almaya devam edecektir."

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