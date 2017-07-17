Dışişleri Bakanlığından Suudi Arabistan’daki Terör Saldırılarına Kınama

Dışişleri Bakanlığı, Suudi Arabistan'ın Katif vilayetinde can kayıpları ve yaralanmalara yol açan terör saldırılarını şiddetle kınadığını duyurdu.
Bakanlıktan yapılan açıklamada, "Terör saldırılarında hayatlarını kaybeden Suudi güvenlik görevlilerine Allah'tan rahmet, yaralılara acil şifa diliyoruz. Merhum güvenlik görevlilerinin ailelerine, kardeş Suudi Arabistan halkına ve Suudi Hükümeti'ne başsağlığı diliyoruz. Terörle mücadelede Suudi Arabistan'la dayanışma içinde olduğumuzu yineliyoruz" ifadelerine yer verildi.
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