Dışişleri Bakanlığından Tuzhurmatu’daki Terör Saldırısına Kınama

Dışişleri Bakanlığı, dün Irak'ta Türkmenlerin yoğun olarak yaşadığı mahalleye düzenlenen terör saldırısını kınadı.

Dışişleri Bakanlığı, dün Irak'ta Türkmenlerin yoğun olarak yaşadığı mahalleye düzenlenen terör saldırısını kınadı.

Bakanlıktan konuya ilişkin yapılan açıklamada, "Irak'ın Selahaddin Vilayeti'ne bağlı Tuzhurmatu ilçesinde Türkmenlerin yoğun olarak yaşadığı mahalleye, ilçeye yakın dağlık bölgeden havan saldırısı düzenlendiği, saldırıda yaşları küçük iki kardeşin hayatını kaybettiği, aralarında kadın ve çocukların da bulunduğu 5'i ağır 7 kişinin yaralandığı üzüntüyle öğrenilmiştir. Sivilleri hedef alan bu alçak terör saldırısını şiddetle kınıyoruz. Saldırıda hayatını kaybedenlere Allah'tan rahmet, yaralılara acil şifalar diliyoruz. Türkiye'nin terörizmle mücadelede Irak halkı ve hükümetiyle tam dayanışma içinde olduğunu bir kez daha vurguluyoruz" denildi.