  • BIST 88.830
  • Altın 144,497
  • Dolar 3,6361
  • Euro 3,8595
  • Samsun 1 °C
  • İstanbul 4 °C
  • Ankara 0 °C
  • İzmir 7 °C
  • Ordu 1 °C
  • Sinop 2 °C
  • Giresun 2 °C
  • Amasya -4 °C
  • Rize -1 °C
  • Trabzon 1 °C

Dışişleri Bakanlığından “Yukarı Karabağ” Açıklaması

» »
Dışişleri Bakanlığından “Yukarı Karabağ” Açıklaması
Dışişleri Bakanlığı, Ermenistan'ın işgali altında bulunan Yukarı Karabağ bölgesinde gerçekleştirileceği öğrenilen anayasal değişikliklere ilişkin...

Dışişleri Bakanlığı, Ermenistan'ın işgali altında bulunan Yukarı Karabağ bölgesinde gerçekleştirileceği öğrenilen anayasal değişikliklere ilişkin bir referandumun, Türkiye tarafından tanınmayacağını açıkladı.

Dışişleri Bakanlığından yapılan yazılı açıklamada, "Çeyrek asırdır Ermenistan'ın işgali altında bulunan Yukarı Karabağ bölgesinde, 20 Şubat 2017 tarihinde anayasal değişikliklere ilişkin bir referandum gerçekleştirileceği öğrenilmiştir. Söz konusu referandum uluslararası hukuk ilkelerinin, BM Güvenlik Konseyi kararlarının ve AGİT prensiplerinin açık ihlali niteliğindedir. Bu ve benzeri eylemler, Yukarı Karabağ ihtilafının barışçı yollardan kalıcı bir çözüme kavuşturulmasına yönelik çabalara da zarar vermektedir. Ülkemiz, Azerbaycan'ın egemenliğinin ve toprak bütünlüğünün yeni bir ihlalini teşkil edecek söz konusu eylemi kınamaktadır. Gayrımeşru gördüğümüz bu referandum ve sonuçları Türkiye tarafından tanınmayacaktır" denildi.

Türkiye'nin, Yukarı Karabağ ihtilafına adil ve kalıcı bir çözüm bulunması yönündeki çabaları desteklemeyi sürdüreceğinin kaydedildiği açıklamada, "Yukarı Karabağ ihtilafı Güney Kafkasya'da barış, istikrar ve işbirliğinin önündeki en büyük engel olmaya devam etmektedir. Nisan 2016'da Yukarı Karabağ temas hattı ve Azerbaycan-Ermenistan sınırının bazı kesimlerinde yaşanan çatışmalar, statükonun artık sürdürülemez olduğunu ve ihtilafın bir an önce barışçıl şekilde çözümlenmesi gerektiğini açıkça ortaya koymuştur. AGİT Minsk Grubu'nun üyesi olan Türkiye, Yukarı Karabağ ihtilafına adil ve kalıcı bir çözüm bulunması yönündeki çabaları desteklemeyi sürdürecektir" ifadeleri yer aldı.

  • Yorumlar 0
    UYARI: Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış,
    Türkçe karakter kullanılmayan ve büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır.
    Bu habere henüz yorum eklenmemiştir.
SON EKLENEN GALERİLER
Diğer Haberler
  • Mustafa Şentop: "Bu Sistem Türkiye’yi Bütünüyle Daha İleriye Götürecek"17 Şubat 2017 Cuma 18:23
  • Ak Parti’li Köse’den Referandum Açıklaması17 Şubat 2017 Cuma 18:18
  • Chp Gölbaşı Milletvekilleri İle Sahaya İndi17 Şubat 2017 Cuma 18:08
  • Adalet Bakanı Bozdağ: “Fetö’den Hazineye Geçen Bir Okulu Adliyeye Çevirme Kararı Aldık”17 Şubat 2017 Cuma 17:48
  • Bakan Müezzinoğlu, Chp’yi Ziyaret Etti17 Şubat 2017 Cuma 17:33
  • Numan Kurtulmuş’tan ’Sultan Abdülhamid’ Açıklaması17 Şubat 2017 Cuma 17:03
  • Cumhurbaşkanı Erdoğan Kahramanmaraş’ta17 Şubat 2017 Cuma 16:53
  • Ak Parti’li Turan’dan Ak Parti Manisa İl Başkan Yardımcısı Erdem’in İstifasına İlişkin Açıklama17 Şubat 2017 Cuma 16:33
  • Chp Malatya İl Başkanı Enver Kiraz:17 Şubat 2017 Cuma 16:28
  • Kılıçdaroğlu, Hayır Platformu Üyeleriyle Biraraya Geldi17 Şubat 2017 Cuma 15:48
    • FOTO GALERİ
    12345678
    ÇOK OKUNANLAR
    YAZARLAR
    VİDEO GALERİ
    12345678
    Tüm Hakları Saklıdır © 2012 Hedef Halk | İzinsiz ve kaynak gösterilmeden yayınlanamaz.
    Tel : İnternet Sitesi: 05436409855 Gazete: 03622345410 Faks : 0(362) 234 64 10
    Haber Scripti