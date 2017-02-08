TBMM Dışişleri Komisyonu Başkanı, AK Parti Malatya Milletvekili Taha Özhan, kendi sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada 2002-2016 döneminde Malatya'ya...

TBMM Dışişleri Komisyonu Başkanı, AK Parti Malatya Milletvekili Taha Özhan, kendi sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada 2002-2016 döneminde Malatya'ya 522 farklı projeye 4,6 milyar TL yatırım 22486 kişilik istihdam oluşturulduğunu söyledi.

Dışişleri Komisyonu Başkanı Özhan, "2002-2016 döneminde Malatya da 522 farklı yatırım bakanlığımız tarafından desteklenmişti. Bu destekler kapsamında 4,6 milyar TL'lik yatırım gerçekleştirilmiştir. Söz konusu yatırımlar kapsamında 22,486 kişilik istihdam sağlanmıştır. 2013-2016 döneminde Malatya'daki firmalara toplamda 8,6 milyon TL tutarında ihracat desteği sağlanmıştır. Malatya'nın ihracatı 2002 yılında 73 milyon dolar seviyesindeyken 2016 gelindiğinde yaklaşık 3,4 kat artarak 251 milyon dolar olmuştur. 2002 yılında Malatya da 62 firma ihracat yapmışken 2016 yılında gelindiğinde ihracat sayısı 2,7 yükselerek 171 olmuştur. Malatya'dan 2002 yılında 64 ülkeye ihracat yapılmışken 2016 yılında 103 ülkeye ihracat gerçekleştirilmiştir. 2002 de Malatya 100.00 dolar üzerinde ihracat yapan firma olmuşken 2016 da 120 firma 100. 00 dolar üzerinden ihracat yapmıştır" ifadelerini kullandı.