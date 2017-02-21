Disk Başkanı Beko’dan Pekdaş’a Teşekkür Ziyareti

Türkiye Devrimci İşçi Sendikaları Konfederasyonu (DİSK) Genel Başkanı Kani Beko ve beraberindeki sendika temsilcileri Konak Belediye Başkanı Sema Pekdaş'ı...

Türkiye Devrimci İşçi Sendikaları Konfederasyonu (DİSK) Genel Başkanı Kani Beko ve beraberindeki sendika temsilcileri Konak Belediye Başkanı Sema Pekdaş'ı makamında ziyaret etti. Ziyarette Beko, Konak Belediyesi ile DİSK'e bağlı Genel-İş Sendikası İzmir 5 No'lu Şubesi arasında imzalanan toplu iş sözleşmeleri sürecindeki olumlu yaklaşımından dolayı Başkan Pekdaş'a teşekkür etti.

Beko, "Konak Belediyesi'nin sendikamızla imzaladığı bu sözleşme işçi arkadaşlarımızın haklarını koruma ve kollama konusunda büyük önem taşımaktadır" dedi. Ziyarette 16 Nisan'da yapılacak Anayasa referandumu da değerlendirildi. DİSK Genel Başkanı Beko, halkoyuna sunulacak yeni düzenlemenin çok acelece getirildiğini söyleyerek, "DİSK'e bağlı sendikalarımızın böyle bir anayasaya oy vermesi mümkün değil" dedi.

Bu yıl 50'nci kuruluş yıldönümünü kutlayan DİSK'in referandumda neden "Hayır" dediğini hazırladıkları bir kitapçıkla gözler önüne sermek istediklerini dile getiren Beko, "Değişiklik paketinin TBMM'den olağanüstü bir hızla, medyadan, hatta vekillerden kaçırarak, muhalefeti susturarak, hukuka aykırı açık oylamalarla, kavga gürültü içinde geçirilmiş olmasını kabul etmek mümkün değildir" dedi. Başkanlık sisteminin doğuracağı zararları anlatan Beko, "Halkın oyuna sunulacak olan Anayasa değişikliklerinin içeriği hakkında halkın bilgilenmesi, sağlıklı bir kamuoyu oluşturacak biçimde tartışma yürütmesi sistematik olarak engellenmiştir. Anayasa gibi hayati bir konuda bu şartlarda yapılacak bir referandumun meşruluğunun ciddi biçimde zedelendiğini düşünüyoruz. Anayasa bir toplumsal sözleşmedir. Toplumun geniş kesimlerinin kabul ettiği bir anayasa ülkede huzuru, kardeşliği ve refahı geliştirebilir." diye konuştu.

Konak Belediye Başkanı Sema Pekdaş da, anayasaların özgürlükler ortamında yapılması gerektiğini belirterek; "Düzenlenen maddeler tamamen meclisin yetkisini, milletvekillinin özgür iradesini, bağımsız yargıyı ortadan kaldıran düzenlemeleri içeriyor. Bu toprakların 150 yıldır sürdüğü demokrasi mücadelesine aykırı bir durumu bize dayatıyor. Bu dayatmaya bu toprakların insanları "Hayır" der. Bu nedenle daha çok bir araya gelmek lazım. Sendikalar, kitle örgütleri, birey olarak herkes bu geçişe "dur" demek zorunda. Türkiye'nin bunu başarabileceğine inanıyorum" dedi. Ziyaret sonunda Beko, Başkan Pekdaş'a hazırladıkları kitapçığı hediye etti.