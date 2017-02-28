Disk Ve Genel İş Sendikası Genel Başkanı Kani Beko:

Eskişehir'e gelen DİSK ve Genel İş Sendikası Genel Başkanı Kani Beko, 16 Nisan'daki referandumu işçilerin hakları ve memleket meseli olarak yorumladı.

Eskişehir'e gelen DİSK ve Genel İş Sendikası Genel Başkanı Kani Beko, 16 Nisan'daki referandumu işçilerin hakları ve memleket meseli olarak yorumladı.

Adalar'da yaptığı basın açıklamasında işçilere seslenen ve Anayasa değişikliği ile işçi haklarının çok daha büyük tehlikelerle karşı karşıya kalacağını belirten DİSK Genel Başkanı Kani Beko, "Tek bir kişiye, tek bir imzayla sendikaları kapatma, grevleri yasaklama, toplu iş sözleşmelerini askıya alma yetkisi verecek miyiz? Tek bir kişiye kıdem tazminatını kaldırma, iş mahkemelerinden hak aramamızı engelleme yetkisi verecek miyiz? Tek bir kişiye istediğini işten atma, tüm çalışanları güvencesiz çalıştırma yetkisi verecek miyiz? Tek bir kişiye işsizlik fonundaki paraları varlık fonuna aktarıp, patronları besleme yetkisi verecek miyiz? Tüm işçi arkadaşlarımıza sesleniyorum; haklarımızı ve geleceğimizi tehlikeye atamayız" dedi.

Anayasa değişikliği ile toplumu kutuplaştıracak, meclisin, yargının ve hükümetin yetkilerini tek bir kişide toplayacağını öne süren Beko şunları söyledi:

"İşçi haklarına zarar verecek, ekonomiyi krizlerle karşı karşıya bırakacak bir rejim değişikliği ile karşı karşıyayız. Bugüne kadar tek bir partide birleşemeyen işçiler, haklarını korumak için birleşip "Hayır" diyerek güçlerini gösterebilir. Hangi partiye oy verirsek verelim, hangi lideri seversek sevelim, mesele işçilerin ve memleketin geleceği ise bu sefer hep beraber hayır diyelim. İşçiler olarak birleştiğimizde ne kadar güçlü olabildiğimizi bir kez daha gösterelim."

Öte yandan, DİSK ve Genel İş Sendikası Genel Başkanı Kani Beko'nun Adalar'da yaptığı basın açıklamasında Tepebaşı Belediyesi ile Genel İŞ Sendikası arasında toplu iş sözleşme imzalandığı açıklandı. DİSK Genel Başkanı Kani Beko, toplu sözleşme imzası için başta sendikanın şube yöneticilerine, iş yeri temsilcileri ve işçilere teşekkür ederek kutladı. Beko, sözleşme için Tepebaşı Belediye Başkanı Ahmet Ataç'a da katkıları nedeniyle teşekkür etti.

Tepebaşı Belediye Başkanı Ahmet Ataç da yaptığı kısa konuşmada, belediyede bin 574 taşeron işçinin sendikalı olduğunu söyledi. Belediyede sendikasız taşeron işçinin kalmadığını belirten Ataç, "Bugün Genel Başkan ile toplu sözleşmeye imzaya attık. İyi bir sözleşme oldu, genel içeriğine girmeyecek. Ancak, DİSK yıllar sonra belediyede toplu sözleşme atarak yeniden yeşerdi. İş hayatına da güzellikler getireceğine inanıyorum. Temel atıldı. Hep beraber birlikte tuğlanın üstüne tuğla koyacağız. Hayırlı olsun arkadaşlar" şeklinde konuştu.