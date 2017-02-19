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Ditab Başkanı Sevinç, Turad Toplantısına Katıldı

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Ditab Başkanı Sevinç, Turad Toplantısına Katıldı
Didim'den DİTAB Başkanı Sevinç Karataş ile DİTAB turizm danışmanı Tayyar Cengiz Turizm Araştırmaları Derneği'nin (TURAD) düzenlediği "Turizmde Çıkış...

Didim'den DİTAB Başkanı Sevinç Karataş ile DİTAB turizm danışmanı Tayyar Cengiz Turizm Araştırmaları Derneği'nin (TURAD) düzenlediği "Turizmde Çıkış Yolu" çalıştayına katıldı.

TURAD tarafından düzenlenen "Turizmde Çıkış Yolu" çalıştayı düzenlendi.; ekonomi, konaklama, yiyecek içecek, iletişim, havacılık, seyahat acenteliği, kültür turizmi, deniz turizmi alanlarında uzmanlaşmış sektör temsilcileri uzmanlık alanlarındaki güncel durumu tanımlayıp krize rağmen güçlü oldukları yönleri ele alarak sektörün içinde bulunduğu koşullar ve imkanlar dahilinde önerecekleri çözüm yollarını tartıştı.

Çalıştayla ilgili değerlendirme yapan Didim Turizm Altyapı Hizmet Birliği Başkanı (DİTAB) Başkanı Sevinç Karataş, "2016 yılındaki gelişmelerle Türkiye turizm sıralamasında Dünya 6.lığından 15. liğe geriledi. 2017'de bu kaybın telafisi mümkün görünmüyor. Terör olayları ile birlikte yurt dışındaki imaj zedelenmesi bunun en büyük kaynağı. Türkiye'deki olayları yurtdışında abartılı şekilde yazan bir basın gurubu da var. Bu yüzden alternatif turizme yönelerek büyük kitleler beklemek yerine harcama yapan gelmeden önce araştıran turistlere ulaştırmamız gerekiyor. Hem imajı tazelemek açısından hem de ekonomik kaybı minimuma indirmek açısından bu çok önemli. Didim'de biz bu imkanlara sahibiz ve bunlar üzerinden tanıtım çalışmalarımızı sürdürüyoruz. Hem kurumlar, hem de sektör temsilcileri ile bu alanda yurt dışı tanıtım faaliyetlerimiz sürüyor. Amacımız sadece otellerin dolması değil esnafa da para bırakacak turistleri ilçemize çekmek. Bu yıl gerçekleştirilecek etkinlikler hem sezonu yayma konusunda hem de bu alanda Didim'in adını öne taşıyacaktır."diye konuştu.

Çalıştay'da Fest Travel Yönetim Kurulu Başkanı Faruk Pekin, Pegasus Hava Yolları CEO'su Mehmet Nane, Detur CEO'su Firuz Bağlıkaya, Zarakol Başkanı Necla Zarakol, Ten Tour Kurucusu ve Vera Hotels Başkanı Hayri İçli, Koç Üniversitesi Denizcilik Forumu'ndan (KÜDENFOR) Caner Şaka Hasan Kaçmaz, Antalya Tanıtım Vakfı (ATAV) Başkanı Nizamettin Şen ve Mey Türkiye Pazarlama Müdürü Levent Kömür konuşmacı olarak yer aldı.

Ditab Başkanı Sevinç, Turad Toplantısına Katıldı

Ditab Başkanı Sevinç, Turad Toplantısına Katıldı

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