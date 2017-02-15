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Ditib: “Aramaların Ditib Cami Dernekleriyle İlgisi Yoktur”

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Ditib: “Aramaların Ditib Cami Dernekleriyle İlgisi Yoktur”
Diyanet İşleri Türk İslam Birliği (DİTİB), "Söz konusu olan aramaların DİTİB cami dernekleriyle ilgisi yoktur, aramalar sadece özel ikametgahlarda yapılmıştır"...

Diyanet İşleri Türk İslam Birliği (DİTİB), "Söz konusu olan aramaların DİTİB cami dernekleriyle ilgisi yoktur, aramalar sadece özel ikametgahlarda yapılmıştır" dedi.

DİTİB, Almanya'da Federal Başsavcılığın talimatıyla 4 din görevlisinin evinde arama yapılmasına ilişkin açıklama yaptı. Açıklamada, "Federal Başsavcılığın talimatı ile bugün Kuzey Ren Vestfalya ve Renanya-Palotina'daki (Rheinland-Pfalz) 4 din görevlisinin ikametgahında arama yapılmıştır. Soruşturmalar ne DİTİB teşkilatına, ne DİTİB çalışanlarına ne de DİTİB camilerine karşı yürütülmektedir. Federal Başsavcılığın bilgilerine göre 4 din görevlisi bilgi toplamakla ve başkalarına ulaştırmakla suçlanmaktadır. Soruşturmalar kapsamında Federal Başsavcılık 4 ikametgahın aranması talimatını vermiş ve uygulatmıştır. Burada söz konusu olan aramaların DİTİB cami dernekleriyle ilgisi yoktur, aramalar sadece özel ikametgahlarda yapılmıştır. DİTİB, Federal Başsavcılık ile derhal iletişime girmiş ve soruşturmaya yardımcı olacağını bildirmiştir. DİTİB'in suçlamaların ortaya çıkmasından hemen sonra olayın aydınlatılması için yoğun çaba göstermiştir. Buna rağmen din görevlilerinin özel ikametgahlarında yapılan bu aramalar, Müslüman toplumu arasında yanlış anlaşılmaya ve şaşkınlığa sebep olmuştur. DİTİB, Federal Başsavcılığa, suçlamaların aydınlatılması için yardım etmeye devam edecektir" denildi.

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