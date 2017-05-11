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DİVAN'DAN TARAFTARLARA TEŞEKKÜR

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DİVAN'DAN TARAFTARLARA TEŞEKKÜR
Samsunspor Divan Kurulu Başkanı Sadi Subaşı, Türkiye spor gündeminde geniş yer tutan Kırmızı-Beyazlı taraftarlara takıma verdikleri katkılardan dolayı teşekkür etti

SPOR KANALLARININ GÖZDESİ OLDU
Kırmızı-Beyazlı taraftarların sezon başından beri en kötü günlerinde dahi takımına destek çıktığının ifade edildiği açıklamada şu ifadelere yer verildi; "Soğuk, yağmur demeden deplasman maçlarına dahi giderek takımını yalnız bırakmayan Samsunspor taraftarının bu müthiş özverisi, artık Türkiye gündeminde dahi konuşulur hale gelmiştir. Taraftarlarımız, büyük takımların dahi 5000 seyirci ile maçlar oynadığı bir dönemde, bir alt kümeye düşmeme mücadelesi veren Samsunspor’ un maçlarında şampiyonluğa oynuyormuşçasına stadı doldurarak takımına sahip divan-1.jpgçıkmayı sürdürmektedir. Samsunspor sevdalısı hukukçu Engin Sever'in düzenlediği kareografi gösteri her hafta spor kanallarının gözdesi olmayı sürdürmektedir. Bu Samsun’un tanıtımına da çok büyük bir katkı yapan ve tüm Samsunluları gururlandıran bir tablodur."

divann.jpgİYİ Kİ BÖYLE TOPLULUĞA SAHİBİZ
Bu tablonun öncüsü Engin Sever ve taraftarların ayakta alkışlanmaya layık olduğunu dile getirein Subaşı, "Hiçbir karşılık beklemeden Samsun’a gelerek günlerce süren hazırlıklardan sonra taraftarlarla tribün koreografilerini hazırlayan, maddi destek önerilerini dahi red eden gerçek bir Samsunlu ve Samsunspor sevdalısı olan Engin Sever'i bu özverisi ve başarısından ötürü alkışlıyoruz. Samsunspor Divan Başkanlık Kurulu olarak aldığımız karar doğrultusunda, Samsunspor’un son maçı olan Bandırmaspor maçı öncesinde Engin Sever'e Samsunspor camiası adına özel hazırlanacak plaketle teşekkür edilecektir. İyi ki, Samsun olarak Engin Sever gibi Samsun ve Samsunspor sevdalısı bir insana sahibiz. İyi ki, takımına her koşulda sahip çıkabilen bir taraftarımız var" diye konuştu.

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