Divapan’dan Girişimci Çalışanlarına Ödül

Düzce'de ahşap panel sektöründe faaliyet gösteren Divapan Entegre A.Ş. tarafından düzenlenen İnovasyon Ödül Töreninde 33 çalışan ödüllendirildi.

Düzce'de ahşap panel sektöründe faaliyet gösteren Divapan Entegre A.Ş. tarafından düzenlenen İnovasyon Ödül Töreninde 33 çalışan ödüllendirildi.

Divapan İnovasyon Ödül Törenine Divapan Genel Müdürü Hakan Zengin, fabrika yönetimi ve çalışanları katıldı.

İnovasyon ödül töreninde konuşan Genel Müdür Hakan Zengin, 2016 yılının başarılı bir yıl olduğunu belirterek "2016 yılı hedeflerimizi geçtiğimiz bir yıl oldu. Birçok ödül aldık. Emeği geçen tüm çalışma arkadaşlarıma teşekkür ederim. 2017 bizim için çok başarılı geçecek ve 2017'den çok daha umutluyuz. İnşallah bu yıl çıtamızı daha da yükseltip istediğimiz başarı seviyesini geçeceğimize, herkesin bu sorumluluk bilinci içinde çalışacağına inanıyorum. İnovasyon ödülü alan 33 çalışma arkadaşıma teşekkür ederim. 2017 çok daha güzel bir yıl olacak. İnşallah bu yılın da bizim için inovasyonla dolu bir yıl olmasını diliyorum" dedi.

Zengin konuşmasının sonunda inovasyon için fikir sunan herkesi ödüllendirmeye devam edeceklerini söyledi.

Konuşmaların ardından Hakan Zengin inovasyon için fikir sunan 33 kişiye ödüllerini verdi.