Divriği Ulu Cami’nin Minberinin Kapısını Ahşaba İşledi

Sivas'ta ahşap oyma ustası Süleyman Daştan Birleşmiş Milletler Eğitim ve Kültür Teşkilatı'nın (UNESCO) Dünya Miras Listesi'nde yer alan Divriği Ulu...

Sivas'ta ahşap oyma ustası Süleyman Daştan Birleşmiş Milletler Eğitim ve Kültür Teşkilatı'nın (UNESCO) Dünya Miras Listesi'nde yer alan Divriği Ulu Cami ve Darüşşifasını'nın minberinin kapısını, bin saatlik çalışma sonucu ahşaba işledi.

İhramcızade Kültür ve Sanat Merkezi'nde ahşap oyma sanatını sürdüren 38 yaşındaki Süleyman Daştan Divriği Ulu Cami ve Darüşşifasını'nın minberinin kapısının aynısını ahşaba işlemek istedi. Bunun için çalışmalarına başlayan Daştan dünyanın en uzun ömürlü ağacı olan abanoz ağacından yapılan minberin üzerinde yer alan Arapça metinleri, bezemeleri, kabartma yazılarını ve Selçuk Sülüsü yazılarıyla ilgili ön çalışma yaparak minberin kapısını ahşaba işlemeye başladı. Gece, gündüz 6 ay boyunca bin saatten fazla mesai yapan Daştan Tiflisli İbrahim oğlu Ahmet tarafından camiye yapılan minberin aynısını ahşaba işledi.

Sivas'ın tarih boyunca sanata ve kültüre başkentlik yaptığını söyleyen ahşap oyma ustası Süleyman Daştan, "Sivas Anadolu Selçuklular, Büyük Selçuklular ve birçok medeniyete başkentlik yapmış hatta Milli Mücadele'ye de başkentlik yapmış bir şehir. Doğal olarak bu medeniyetlerin kültürel mirasından esintiler şehre bir şekilde yapılmış ve işlenmiş. Dünya Kültür Mirası'na alınan eserlerinden bir tanesi de Divriği Ulu Cami'nin taş işlemesidir. Divriği'de taş işlemenin yanı sıra ahşapta çok yoğun bir şekilde minberde de kullanılmıştır. Düşündüm ben yüzlerce yıldır Divriği Ulu Cami'nin minberiyle yada Divriği Ulu Cami ile sanatsal anlamda övünüyoruz. Onun üzerine bir şeyler eklenebildiğinin kanaatinde değilim. Divriği Ulu Cami'nin minberini Tiflisli bir usta 13 senede yapmış. Abanoz ağacından yapmış. Bugün aynısı yapılabilir diye düşündüm. Bunun aynısını minberin özellikle kapı kısmını yapmaya karar verdim. Bunu yaklaşık 6 aylık gibi bir sürede bin saatin üzerinde vakit harcayarak yaptık. Bunu ortaya çıkardık. Bunu ortaya çıkarırken şu mesajı vermeye çalıştık. Bunu aynısının yapılabileceğini gösterdik. Biz bunu birebir yüzde 50 ölçek dahilinde küçülterek desenlerini, üzerindeki süslemelerin, ayetlerini birebir aktardır. Aynısını istendiği takdirde yine yaparız" dedi.

Daştan, ahşaba işlenen minberin kapısının Halk Eğitim Merkezi tarafından açılacak sergi de sergileneceğini de sözlerine ekledi.