Diyabekirspor 3 Puan İstiyor

Türkiye Futbol Federasyonu (TFF) 3. Lig 2. Grup takımlarından Diyarbekirspor, yarın sahasında Kırıkhanspor'u konuk edecek.

Türkiye Futbol Federasyonu (TFF) 3. Lig 2. Grup takımlarından Diyarbekirspor, yarın sahasında Kırıkhanspor'u konuk edecek.

Yeşil kırmızılı ekip, ilk yarının son iç saha maçında ligin alt sırasında yer alan rakibini yenip hem 3 puan elde etmek hem de zirve yarışını sürdürmek istiyor. Diyarbekirspor, Kırıkhanspor maçı hazırlıklarını bugün yaptığı idmanla tamamladı. Seyrantepe Spor Tesislerindeki idman sahasında gerçekleşen idmanda futbolcular, teknik direktör Osman Özdemir yönetiminde bol kahkahalı bir çalışmaya imza attı. Yaklaşık 1,5 saat süren idmanda teknik direktör Özdemir, futbolcularına eğlenceli bir çalışma yaptırdı.