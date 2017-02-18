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Diyabet Hastalarına Altın Uyarılar

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Diyabet Hastalarına Altın Uyarılar
Zonguldak Diyabet, Diyaliz ve Kronik Hastalar Derneği Genel Başkanı Çetin Terzioğlu, diyabet hastalarına uyarılarda bulunarak hastalığın 4 ana kuralı...

Zonguldak Diyabet, Diyaliz ve Kronik Hastalar Derneği Genel Başkanı Çetin Terzioğlu, diyabet hastalarına uyarılarda bulunarak hastalığın 4 ana kuralı olduğunu söyledi.

Zonguldak Diyabet, Diyaliz ve Kronik Hastalar Derneği Genel Başkanı Çetin Terzioğlu, Diyabet hastalarının kış aylarında özellikle gribe karşı dikkatli olmalarını istedi. Diyabetin artık bir hastalık değil bir yaşam tarzı olduğunu ifade eden Terzioğlu, "Türkiye ve Zonguldak diyabet oranı yüzde 14 civarında diyabet hastası var. Kış aylarında diyabet hastalarının dikkat etmesi gerek hususlar var. Diyabet hastalarının 4 ana kuralı var birincisi eğitim ikincisi sağlıklı beslenme üçüncüsü egzersiz dördüncüsü ise düzenli ilaç kullanımı geliyor. Diyabet hastalarının kış aylarını en önemli unsur grip olmamaları çünkü diyabet diğer hastalıkların anası, diyabet olan insanın yeme içme, egzersizleri sağlam giyinerek yapmaları gerekiyor. Aslında diyabet hastaları yaz kış bu dediğim ana konuları yapmak zorunda. Artık şeker ve diyabet hastalık değil bir yaşam tarzı. Hastalarımız ömür boyu bununla yaşamaları gerekiyor" dedi.

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