Diyadin: “Ligin İlk Yarısını İlk İkinci İçinde Tamamlamak İstiyoruz”

AÇ Giresunspor Teknik Direktörü Metin Diyadin, Çaykur Rizespor galibiyetinin ardından yaptığı açıklamada, kalan iki maçı da kazanıp, ilk yarıyı ilk...

AÇ Giresunspor Teknik Direktörü Metin Diyadin, Çaykur Rizespor galibiyetinin ardından yaptığı açıklamada, kalan iki maçı da kazanıp, ilk yarıyı ilk ikinin içinde tamamlamak istediklerini söyledi.

TFF 1. Lig'in 15. haftasında Akın Çorap Giresunspor sahasında ağırladığı Çaykur Rizespor'u 3-2 mağlup etti. Karşılaşma sonrası düzenlenen basın toplantısında açıklamalarda bulunan Teknik Direktör Metin Diyadin, "Bugün oyunun son 15 dakikası hariç oyun üstünlüğü ve pozisyon üstünlüğü bizdeydi. Çok dengeli oynadık. Oyuncularım çok iyi mücadele etti, hepsini tebrik ediyorum. Son 15 dakikadaki yüksek top, uzun toplarla karambol yediğimiz talihsiz iki gol maçı kabusa çevirdi, gol yesek yazık olurdu. Allah'a şükür öyle bir şey olmadı. Kalan 2 maçta da inşallah 6 puanı alıp ligi ilk ikinci içinde tamamlamak istiyoruz. Kadro derinliği açısından eksiklerimiz olsa da ligde bu yarışın içinde olmak, bizim adımıza önemli" dedi.

"İstenmediğim yerde iki dakika durmam"

Diyadin, istenmediği yerde iki dakika bile durmayacağını belirterek, sözlerine şöyle devam etti:

"Şundan emin olabilirseniz biz teknik adamız. Biz bir siyasi değiliz, böyle 8 tane 9 tane seçim kaybedip de görevine devam edecek kadar bir durumumuz yok bizim. Bugün varım ben, yarın olmaya bilirdim. Bu anlamda bugün de, yarın da, iki hafta sonra da her şey olabilir. Ben Rizespor'da da çalıştım. Benim burada ekonomik ya da o anlamda Giresunspor'a külfet bağlayacak hiçbir durumum yok. Ben istenmediğimde iki dakika dahi durmam. Bunun hiç ekonomi ile para ile alakası yok. Ben işimi yaparken düzgün yapmaya çalışıyorum elimden geleni yapmaya çalışıyorum."