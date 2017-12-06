Diyadin’de Taşıma Merkezi Okullara Kar Tatili

Ağrı'nın Diyadin ilçesinde kar yağışı ve tipi nedeniyle taşıma merkezi okullarda eğitime 1 gün ara verildi.

Ağrı'nın Diyadin ilçesinde kar yağışı ve tipi nedeniyle taşıma merkezi okullarda eğitime 1 gün ara verildi.

Diyadin Kaymakamı ve Belediye Başkan Vekili Olgun Öner Twitter adresinden yaptığı açıklamada, "Diyadin ilçemizde yoğun kar yağışı ve tipi nedeniyle 7 Aralık 2017 Perşembe günü ilçe merkezi ve köylerdeki "taşıma merkezi okullarımızda" eğitim öğretime 1 gün süreyle ara verilmiştir. Diğer okullarımızla ilgili kararımızı hava şartlarının durumuna göre tekrar değerlendireceğiz" dedi.